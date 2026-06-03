Про це пише Reuters.
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Що було атаковано на Близькому Сході?
Дипломатія між Вашингтоном і Тегераном не показує жодних ознак прогресу.
Іран вдарив по Кувейту. Під час іранської атаки було пошкоджено, зокрема, один з аеропортів. Рейси були призупинені.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Унаслідок обстрілу одна людина загинула, де кілька отримали поранення.
Армія Бахрейну заявила, що перехопила 3 ракети та кілька безпілотників, тоді як Іран заявив, що атакував штаб-квартиру П'ятого флоту США у цій країні, а також авіабазу та гелікоптери в іншій.
Військові США заявили, що дві іранські ракети, спрямовані на Кувейт, не влучили.
Натомість американці атакували острів Кешм в Ормузькій протоці. Вона залишається закритою понад 3 місяці після перших ударів США та Ізраїлю по Ірану.
Нагадаємо, що між США та Іраном нібито тривають переговори. Але, попри це, 1 червня країни також обмінялися ударами.
Тоді Штати цілеспрямовані вдарили по іранських об'єктах у відповідь на збиття американського безпілотника.
А Іран відповів ударами по телекомунікаційній інфраструктурі.