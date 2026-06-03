Про це пише Reuters.

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Що було атаковано на Близькому Сході?

Дипломатія між Вашингтоном і Тегераном не показує жодних ознак прогресу.

Іран вдарив по Кувейту. Під час іранської атаки було пошкоджено, зокрема, один з аеропортів. Рейси були призупинені.

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Унаслідок обстрілу одна людина загинула, де кілька отримали поранення.

Армія Бахрейну заявила, що перехопила 3 ракети та кілька безпілотників, тоді як Іран заявив, що атакував штаб-квартиру П'ятого флоту США у цій країні, а також авіабазу та гелікоптери в іншій.

Військові США заявили, що дві іранські ракети, спрямовані на Кувейт, не влучили.

Натомість американці атакували острів Кешм в Ормузькій протоці. Вона залишається закритою понад 3 місяці після перших ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Нагадаємо, що між США та Іраном нібито тривають переговори. Але, попри це, 1 червня країни також обмінялися ударами.

Тоді Штати цілеспрямовані вдарили по іранських об'єктах у відповідь на збиття американського безпілотника.

А Іран відповів ударами по телекомунікаційній інфраструктурі.