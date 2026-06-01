Відповідний допис американський лідер опублікував у понеділок, 1 червня, у своїй соцмережі Truth Social.

Чи продовжуються зараз переговори?

Дональд Трамп висловився щодо переговорів із Іраном на тлі повідомлень у ЗМІ щодо їхнього "призупинення".

Переговори з Ісламською Республікою Іран тривають швидкими темпами,

– написав він.

Раніше 1 червня іранські ЗМІ повідомили, що переговори між Іраном і США нібито перебувають на паузі. За версією Тегерану, причиною стали військові дії Ізраїлю в секторі Гази та Лівані

Іранські офіційні особи також заявляли, що Іран та пов'язані з ним угруповання розглядають можливість посилення тиску, зокрема можливе перекриття ключових морських шляхів – Ормузької протоки та протоки Баб-ель-Мандеб.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі також наголошував, що перемир'я між Іраном і США однозначно є перемир'ям на всіх фронтах, у тому числі в Лівані. Як наслідок, порушення на одному фронті є порушенням перемир'я загалом.

Чому Трампу не вдається закінчити війну?

Після ударів по іранських ядерних об'єктах адміністрація Дональда Трампа розраховувала швидко посилити тиск на Тегеран і домогтися поступок. Однак переговорний процес затягнувся, а іранська влада не погоджується виконувати всі вимоги Вашингтона.

Водночас складною залишається ситуація і в інших частинах Близького Сходу. Попри домовленості про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, повністю припинити бойові дії не вдалося, а плани масштабного відновлення Сектора Гази не надто просуваються.

Аналітики зазначають, що головним викликом для США та їхніх союзників залишається не проведення окремих військових операцій, а необхідність довготривалої дипломатичної роботи. На їхню думку, більшість міжнародних конфліктів не мають швидких рішень і потребують тривалих переговорів та політичних компромісів.