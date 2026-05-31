Про таке поінформували в Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).

Що відомо про удар американців по судну?

Військові США заявили, що суховантаж рухався у напрямку Ірану та намагався порушити встановлену США морську блокаду після початку ескалації з Тегераном.

За інформацією CENTCOM, екіпаж судна не реагував на численні попередження. Після цього авіація США вдарила по машинному відділенні ракетою AGM-114 Hellfire, що призвело до зупинки судна. Так, суховантаж припинив рух у бік Ірану.

Також у командуванні зазначили, що це вже шостий подібний випадок застосування сили проти суден, які намагалися прорвати блокаду з 13 квітня.

Водночас, за даними Associated Press із посиланням на американського посадовця, судно Lian Star після ураження залишилося дрейфувати в Оманській затоці. При цьому американські сили абордаж не проводили.

Нагадаємо, надвечір 26 травня стало відомо, що біля узбережжя Оману стався вибух на танкері, через що в море витекло пальне. Загалом же, повідомлялося, що Іран спільно з Оманом нібито домовлялися про спільне стягнення оплати за прохід суден Ормузькою протокою.

Дональд Трамп у відповідь на це пригрозив Оману, заявивши, що країна повинна "діяти як інші держави", інакше США "доведеться їх підірвати". Водночас Іран наголошує, що контроль над Ормузькою протокою не належить США і має здійснюватися у взаємодії з Оманом.