Попри розслідування США, Китай офіційно спростовує будь-яку причетність до збиття винищувача. Про деталі розповідає NBC News з посиланням на джерела у розвідці.

Дивіться також США та Іран досягли угоди про припинення вогню, – Axios

Чи могла китайська ракета збити американський винищувач в Ірані?

У США триває розслідування збиття винищувача F-15E Strike Eagle над південним заходом Ірану, яке сталося минулого місяця. За даними джерел у розвідці, літак міг бути уражений китайським переносним зенітно-ракетним комплексом.

Інцидент став першим випадком за кілька десятиліть, коли американський бойовий літак був збитий ворожим вогнем. Після катастрофи було розгорнуто масштабну рятувальну операцію: екіпажу вдалося катапультуватися, пілота врятували протягом кількох годин, тоді як другого члена екіпажу шукали понад добу в гірській місцевості.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За даними американських чиновників, паралельно з інцидентом Китай міг передати Ірану нові системи спостереження, зокрема далекобійний радар раннього виявлення, здатний фіксувати малопомітні повітряні цілі. Офіційно ця інформація ще перевіряється.

У Вашингтоні зазначають, що походження зброї, яка могла бути використана під час атаки, поки що не встановлено. Розглядаються як варіант нещодавніх поставок, так і старіші запаси озброєння.

Китай офіційно заперечує звинувачення, заявляючи, що дотримується суворого контролю експорту військової продукції та виступає проти "безпідставних звинувачень".

Нагадаємо, за інформацією Axios, США та Іран погодили 60-денний меморандум про припинення вогню та запуск переговорів щодо іранської ядерної програми. Очікується, що підписання документа стане важливим дипломатичним кроком, однак для досягнення остаточної угоди сторонам доведеться продовжити переговорний процес.

Проте, напередодні домовленостей ситуація залишалася напруженою. Вранці 28 травня сторони знову обмінялися ударами. Американські військові завдали ударів у районі Ормузької протоки, а також збили чотири іранські безпілотники. Крім того, США атакували наземний командний пункт у прибережному місті Бендер-Аббас поблизу стратегічно важливого району Ормузької протоки, звідки, за даними, Іран планував запуск додаткового дрона. Джерела CNN зазначають, що ці дії мали виключно оборонний характер і були спрямовані на підтримання режиму перемир'я.