Президент США Дональд Трамп успішно пройшов щорічний медичний огляд у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда в штаті Меріленд. Про це пише Bloomberg.

Що відомо про стан здоров'я Трампа?

За підсумками обстеження лікар Білого дому Шон Барбабелла заявив, що президент перебуває у відмінному стані здоров'я та повністю придатний до виконання обов'язків глави держави. Медичне обстеження включало низку аналізів і тестів, зокрема оцінку когнітивних здібностей. Трамп набрав максимальні 30 балів із 30 можливих за Монреальською шкалою когнітивної оцінки, що відповідає нормальним показникам.

У Білому домі наголосили, що напередодні свого 80-річчя президент демонструє задовільний фізичний і розумовий стан. Сам Трамп раніше заявив, що результати перевірки були "ідеальними". Водночас увагу громадськості привернула кількість медичних візитів президента. Від початку другого терміну це вже четверте публічно відоме медичне обстеження Трампа та третій візит до стоматолога цього року.

Президент має вагу 238 фунтів (приблизно 108 кг), що на 14 фунтів (близько 6 кг) більше, ніж під час медогляду у квітні 2025 року. Лікарі рекомендували йому дотримуватися дієти, підвищити фізичну активність і знизити вагу, однак зазначили, що його когнітивні та фізичні показники залишаються на відмінному рівні. За зросту 1,9 метра (6 футів 3 дюйми) індекс маси тіла Трампа становить 29,7. Медичні критерії визначають показник 30 як поріг ожиріння.

Лікарі також рекомендували Трампу дотримуватися дієти, збільшити фізичну активність, продовжити зниження ваги та приймати низькі дози аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань.

У медичному висновку зазначено, що незначні синці на руках пов'язані з частими рукостисканнями та прийомом аспірину, а легка набряклість ніг, яка спостерігалася раніше, зменшилася порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у медичних звітах і повідомленнях ЗМІ щодо стану здоров'я Дональда Трампа згадуються кілька особливостей. Зокрема, ще під час обстеження в липні 2025 року у нього діагностували хронічну венозну недостатність – поширене серед людей старшого віку захворювання вен. Також лікарі фіксували легкий набряк у ділянці щиколоток, який, за їхніми словами, поступово зменшився порівняно з попереднім періодом.

Крім того, у медіа неодноразово з'являлися повідомлення про можливі ознаки підвищеної втомлюваності та епізоди порушення сну, зокрема випадки, коли президент нібито виглядав виснаженим або засинав під час тривалих публічних заходів.