Президент США Дональд Трамп успешно прошел ежегодный медицинский осмотр в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд. Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о состоянии здоровья Трампа?

По итогам обследования врач Белого дома Шон Барбабелла заявил, что президент находится в отличном состоянии здоровья и полностью пригоден к исполнению обязанностей главы государства. Медицинское обследование включало ряд анализов и тестов, в частности оценку когнитивных способностей. Трамп набрал максимальные 30 баллов из 30 возможных по Монреальской шкале когнитивной оценки, что соответствует нормальным показателям.

В Белом доме подчеркнули, что накануне своего 80-летия президент демонстрирует удовлетворительное физическое и умственное состояние. Сам Трамп ранее заявил, что результаты проверки были "идеальными". В то же время внимание общественности привлекло количество медицинских визитов президента. С начала второго срока это уже четвертое публично известное медицинское обследование Трампа и третий визит к стоматологу в этом году.

Президент имеет вес 238 фунтов (около 108 кг), что на 14 фунтов (около 6 кг) больше, чем во время медосмотра в апреле 2025 года. Врачи рекомендовали ему соблюдать диету, повысить физическую активность и снизить вес, однако отметили, что его когнитивные и физические показатели остаются на отличном уровне. При росте 1,9 метра (6 футов 3 дюйма) индекс массы тела Трампа составляет 29,7. Медицинские критерии определяют показатель 30 как порог ожирения.

принимать низкие дозы аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В медицинском заключении указано, что незначительные синяки на руках связаны с частыми рукопожатиями и приемом аспирина, а легкая отечность ног, которая наблюдалась ранее, уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в медицинских отчетах и сообщениях СМИ о состоянии здоровья Дональда Трампа упоминаются несколько особенностей. В частности, еще во время обследования в июле 2025 года у него диагностировали хроническую венозную недостаточность – распространенное среди людей старшего возраста заболевание вен. Также врачи фиксировали легкий отек в области лодыжек, который, по их словам, постепенно уменьшился по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме того, в медиа неоднократно появлялись сообщения о возможных признаках повышенной утомляемости и эпизоды нарушения сна, в частности случаи, когда президент якобы выглядел истощенным или засыпал во время длительных публичных мероприятий.