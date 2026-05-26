Про це інформує агентство Reuters із посиланням на United Kingdom Maritime Trade Operations.

Які деталі інциденту поблизу узбережжя Оману?

За даними агентства, інцидент стався біля узбережжя Оману – за близько 60 морських миль на схід від столиці країни.

UKMTO зазначає, що вибух стався зовні – з лівого борту в кормовій частині поблизу ватерлінії. За попередніми даними, екіпаж та судно не постраждали, втім, унаслідок вибуху частина бункерного палива потрапила у море.

Наразі триває розслідування обставин події. Судноплавним компаніям рекомендують бути особливо обережними під час проходження цього району та повідомляти UKMTO про будь-які підозрілі ситуації.

Конфлікт США та Ірану на Близькому Сході: останні новини

Дещо раніше американські сили атакували іранські ракетні пускові майданчики та катери у районі Ормузької протоки. Це сталось попри режим припинення вогню.

До цього Трамп вкотре наголосив, що іранський збагачений уран має бути знищений або ж переданий Штатам.

Водночас державний секретар Марко Рубіо заявив, що наразі у мирних перемовинах між США та Іраном досі існують деякі розбіжності, а для врегулювання ситуації знадобиться декілька днів.

Рубіо наголосив, що раніше заблокована Іраном, Ормузька протока має зовсім скоро поновити своє функціонування.