Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на United Kingdom Maritime Trade Operations.

Какие детали инцидента вблизи побережья Омана?

По данным агентства, инцидент произошел у побережья Омана – в около 60 морских милях к востоку от столицы страны.

UKMTO отмечает, что взрыв произошел снаружи – с левого борта в кормовой части вблизи ватерлинии. По предварительным данным, экипаж и судно не пострадали, впрочем, в результате взрыва часть бункерного топлива попала в море.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств происшествия. Судоходным компаниям рекомендуют быть особенно осторожными во время прохождения этого района и сообщать UKMTO о любых подозрительных ситуациях.

Конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке: последние новости

Несколько ранее американские силы атаковали иранские ракетные пусковые площадки и катера в районе Ормузского пролива. Это произошло несмотря на режим прекращения огня.

До этого Трамп в очередной раз подчеркнул, что иранский обогащенный уран должен быть уничтожен или передан Штатам.

В то же время государственный секретарь Марко Рубио заявил, что сейчас в мирных переговорах между США и Ираном до сих пор существуют некоторые разногласия, а для урегулирования ситуации понадобится несколько дней.

Рубио отметил, что ранее заблокированный Ираном, Ормузский пролив должен совсем скоро возобновить свое функционирование.