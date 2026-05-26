Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

Смотрите также В случае провала дипломатии: Рубио пригрозил Ирану "другими методами" решения конфликта

Что известно об атаке США по катерам и ЗРК Ирана?

Представитель центрального командования США капитан Тим Хокинс заявил, что американские военные были вынуждены атаковать катера и ЗРК Ирана с целью обороны и защиты от угрозы.

По его словам, целями стали ракетные пусковые установки и иранские лодки, которые пытались установить мины. Хокинс отметил, что США продолжают защищать свои войска, но в то же время "действуют сдержанно".

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Один из высокопоставленных чиновников США подтвердил удары и заявил, что иранские корабли ставили мины в Ормузском проливе. Он добавил, что американские солдаты уничтожили 2 лодки КСИР и ударили по системе ПВО Тегерана в Бендер-Аббасе.

Два источника также отметили, что это были "оборонительные удары", и они не означают срыва режима прекращения огня,

– отметила Гриффин.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке и что известно о ходе переговоров?

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи запретил вывоз из страны высокообогащённого урана. Это может осложнить переговоры с США относительно ядерной сделки, в частности в условиях напряженных отношений.

Также Иран пригрозил нанести удары за пределами Ближнего Востока в ответ на возможные новые атаки со стороны США. Переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик, что повышает напряженность между государствами.

Однако уже по состоянию на 24 мая рамочное соглашение между США и Ираном было готово примерно на 95%. В то же время стороны все еще согласовывают формулировки относительно ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.