Об этом Рубио заявил 25 мая журналистам в Нью-Дели, пишет Reuters.

Заключение соглашения между США и Ираном

По словам государственного секретаря США, на переговорах с Ираном обсуждалась важная тема, в частности способность обеспечить открытие пролива и возможность проведения ограниченных во времени, но содержательных переговоров по ядерной программе Ирана. Он выразил надежду, что сторонам удастся достичь прогресса в этом вопросе.

Напомним, что Трамп накануне отметил в Truth Social, что ограничения иранских судов в Ормузском проливе будут оставаться в силе до момента, пока не будет окончательно согласовано, оформлено и подписано соответствующее соглашение.

Обе стороны должны не спешить и сделать все правильно,

– добавил президент.

В то же время иранские власти не сразу официально прокомментировали эти заявления. Однако информационное агентство Tasnim, которое связывают с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщило, что США якобы продолжают блокировать выполнение отдельных условий возможной сделки, в частности требование Тегерана по разблокированию замороженных активов.

В свою очередь представитель иранского парламента Эбрагим Резаи заявил, что во время военных противостояний Иран действует по принципу "око за око", а в дипломатических спорах – по логике "действие на действие".

Также он заявил, что Иран не поддастся давлению или угрозам, и если Соединенные Штаты хотят сделки, они должны вести переговоры, но если они хотят бензина за 6 долларов, они могут продолжать блефовать.

Сколько времени уйдет на заключение сделки между США и Ираном

Напомним, что в субботу, 23 мая, американский лидер Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном должно быть заключено в ближайшее время. Однако уже на следующий день чиновники пытались сдержать ожидания относительно ее объявления.

Один чиновник для CNN заметил, что скорость заключения договора зависит от оперативности ответов Ирана на некоторые предложения по формулировкам, сделанные США.

Хотя в Вашингтоне считают, что Тегеран в целом согласился с ключевыми положениями соглашения, между сторонами до сих пор продолжаются разногласия по формулировкам, которые, по словам чиновника, требуют длительной процедуры согласования со стороны Тегерана. Также он отметил, что американская сторона продолжает дорабатывать формулировки по нескольким отдельным пунктам договоренностей.

После достижения окончательного согласия между всеми сторонами планируется церемония подписания с участием представителей США и Ирана. Вероятно, сразу после этого начнется новый раунд переговоров по дальнейшему этапу договоренностей.