Про це інформує Tasnim.

Чому припинилися переговори Іран – США?

Справа в тому, що тривають військові дії Ізраїлю в секторі Гази та Лівані – принаймні, так твердять у Тегерані. Тож Іран призупиняє непрямий обмін повідомленнями зі США в межах мирних переговорів.

Тегеран наполягає, що переговори не відновляться, доки Ізраїль не припинить операції та не виведе свої війська з окупованих територій у Лівані. Іранські офіційні особи також заявляють, що Іран та пов'язані з ним угруповання розглядають можливість посилення тиску, зокрема можливе перекриття ключових морських шляхів, таких як Ормузька протока та протока Баб-ель-Мандеб,

– ідеться в дописі.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі написав у своїй соцмережі Х (колишній твітер), що перемир'я між Іраном і США однозначно є перемир'ям на всіх фронтах, у тому числі в Лівані.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Його порушення на одному фронті є порушенням перемир'я на всіх фронтах. США та Ізраїль несуть відповідальність за наслідки будь-якого порушення", – підкреслив він.