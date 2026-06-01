Об этом информирует Tasnim, передает ClashReport.

Почему прекратились переговоры Иран – США?

Дело в том, что продолжаются военные действия Израиля в секторе Газа и Ливане – по крайней мере, так утверждают в Тегеране. Поэтому Иран приостанавливает косвенный обмен сообщениями с США в рамках мирных переговоров.

Тегеран настаивает, что переговоры не возобновятся, пока Израиль не прекратит операции и не выведет свои войска с оккупированных территорий в Ливане. Иранские официальные лица также заявляют, что Иран и связанные с ним группировки рассматривают возможность усиления давления, в частности возможно перекрытие ключевых морских путей, таких как Ормузский пролив и пролив Баб-эль-Мандеб,

– говорится в заметке.