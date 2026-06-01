У Трампа виникає дедалі більше проблем, тому він намагається уникати публічних висловлювань, зокрема про війну в Україні. Про це пише The New York Times.

Чому обіцянки Трампа швидко завершити війни не спрацювали?

Трамп, який неодноразово заявляв про здатність швидко вирішувати міжнародні кризи, нині стикається зі складними викликами на кількох ключових напрямках зовнішньої політики.

Під час передвиборчої кампанії та після повернення до Білого дому Трамп неодноразово наголошував, що може швидко завершити війну в Україні, досягти стабільності на Близькому Сході та змусити Іран піти на поступки. Однак реальна ситуація виявилася значно складнішою.

Одним із найбільших викликів залишається російсько-українська війна. Попри численні контакти з Москвою та Києвом, а також заяви про близькість мирної угоди, переговорний процес фактично зайшов у глухий кут. Американські посадовці дедалі частіше визнають, що швидкого завершення війни поки не видно.

За даними американських медіа, у Вашингтоні зростає розчарування через відсутність прогресу. Державний секретар США Марко Рубіо нещодавно заявив, що Сполучені Штати готові допомагати мирному процесу, однак наразі не бачать реальних передумов для досягнення домовленостей між сторонами.

Не менш складною залишається ситуація навколо Ірану. Після військової операції проти іранських ядерних об'єктів адміністрація Трампа очікувала швидких поступок від Тегерана. Проте переговори щодо ядерної програми та ракетного озброєння фактично затягнулися, а іранська влада не демонструє готовності виконувати всі вимоги Вашингтона.

Проблеми виникли і в інших країнах Близького Сходу. Попри досягнення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, подальші плани щодо відновлення Сектора Гази просуваються повільно. Бойові дії повністю не припинилися, а масштабна програма відбудови регіону так і не була реалізована.

Експерти зазначають, що головною проблемою є не проведення окремих військових операцій, а необхідність тривалих дипломатичних зусиль. На їхню думку, багато міжнародних конфліктів неможливо вирішити швидкими рішеннями або одноразовими переговорами.

Водночас сам Трамп останнім часом рідше коментує питання війни в Україні та дедалі обережніше висловлюється щодо термінів можливого завершення конфліктів. Аналітики вважають, що його адміністрація поступово усвідомлює складність завдань, які неможливо розв'язати за короткий час навіть за наявності значного впливу США на світовій арені.

Нагадаємо, у внутрішній політиці у Трампа не все ідеально. Видання The New York Times із посиланням на джерела в оточенні Білого дому повідомляло, що президент США поки не впевнений, що віцепрезидент Джей Ді Венс зможе стати його наступником і очолити Республіканську партію в майбутньому. Попри це, Трамп продовжує підкреслювати значущість свого потенційного наступника.