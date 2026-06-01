Удары со стороны военных США подтвердили в Центральном командовании вооруженных сил страны (CENTCOM).

Что известно об обмене ударами между США и Ираном?

Американцы, как сообщают в CENTCOM, осуществили "ограниченные и целенаправленные" удары по объектам в Иране – в частности по радиолокационным станциям и пунктам управления дронами в районах Горук и на острове Кешм.

Операция состоялась 30 – 31 мая якобы в ответ на действия Ирана, в частности сбитие американского беспилотника MQ-1, который находился над международными водами.

Так, американские истребители уничтожили системы ПВО, наземный центр управления и два ударных дрона, которые представляли угрозу судоходству в регионе. В CENTCOM подчеркнули, что американские военные не понесли потерь, и заявили о продолжении защиты своих сил и интересов на фоне напряженной ситуации и перемирия.

В то же время Кувейт сообщил, что его ПВО в ночь на 1 июня перехватывала ракеты и беспилотники. Американские силы якобы атаковали телекоммуникационную башню.

Иранские медиа, со своей стороны, заявили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ответный удар по объекту, связанном с атакой на телекоммуникационную инфраструктуру на острове Сирик.

Впоследствии иранское государственное телевидение обнародовало видео запуска баллистической ракеты. На одном из кадров было видно наклейку с изображением раненого Дональда Трампа и надписью о "закрытом" Ормузском проливе до момента вывода последнего американского военнослужащего из региона.

К слову, оппозиционное иранское издание Iran International сообщало, что власть в стране полностью перешла в руки КСИР. Так, президент Ирана Масуд Пезешкиан подал в отставку.

Стоит заметить, что буквально несколькими днями ранее США и Иран достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о прекращении огня и начала переговоров о ядерной программе.