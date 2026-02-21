Власти США готовятся к различным сценариям развития событий, передает издание Axios.

Смотрите также Трамп угрожает стереть Иран с лица земли: когда США готовятся нанести удар и что происходит

США с Ираном ведут дипломатические переговоры: что известно?

В последние дни Иран и США ведут непрямые переговоры, пытаясь урегулировать споры вокруг иранской ядерной программы. Иран якобы заявил о готовности продолжить диалог и даже обсудить отрицательное обогащение урана на символическом уровне, однако ключевые разногласия остаются.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что во время последних переговоров в Женеве США не требовали полного отказа от обогащения урана. В то же время американская сторона настаивала на получении гарантий мирного характера программы.

Белый дом тем временем дал Ирану четкий дедлайн – ответ о достижении договоренностей должен появиться в течение 10 – 15 дней. Однако если дипломатия провалится, Иран будет иметь "серьезные последствия", говорят в США.

Важно! Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов сообщил 24 Каналу, что США действительно могут начать войну против Ирана. Такое изменение американского курса можно повлиять на поддержку Украины. Вероятно, из-за военного противостояния с Ираном значительное внимание будет приковано к защите американских интересов и Израиля на Ближнем Востоке.



Похожая ситуация уже случалась. Тогда Штаты предпочли поставки вооружения Израилю, а не Украине.

Какие сценарии развития событий с Ираном рассматривает Белый дом?

Авторы материала в Axios отметили, что Вашингтон рассматривает два варианта. Один из них – согласиться на ограниченное "символическое" обогащение урана со стороны Ирана в рамках соглашения. Это компромиссное решение должно сдержать ядерные амбиции Тегерана, не допуская полного срыва переговоров.

Другой путь – продолжать военное противостояние, включая радикальные сценарии. Чиновники говорят, что возможны удары по руководству Ирана, в частности по верховному лидеру Али Хаменеи и его ближайшему окружению, или по другим стратегически важным целям.

Не дипломатией единой Америка планирует решить конфликт с Ираном. Штаты активизировали свое военное присутствие в регионе. Аналитики считают, что такой шаг на фоне мирных переговоров является элементом давления на Иран.

Военные силы США перебросили значительное количество подразделений в Персидский залив и восточного Средиземноморья. Это самое большое наращивание сил со времен войны в Ираке в 2003 году, резюмируют источники в оборонных и дипломатических кругах.

По предварительным данным аналитиков, в случае эскалации Вашингтон сначала нанесет удары по оборонным системам и военным объектам Ирана, а затем – по политическим и военным лидерам.

Как комментирует конфликт в Иране Трамп?

По словам американского президента, лучший результат в ситуации с Ираном – это смена режима. Такое заявление он сделал на фоне критики режима Тегерана за подавление протестов и подчеркивал необходимость давления на иранские власти через политические, дипломатические и военные средства.

В то же время в издании говорится, что США и Израиль обсуждают возможность влияния на экспорт иранской нефти, в частности поставки в Китай, как еще один способ экономически ослабить Иран.

Какова реакция Ирана?

Иранское правительство и руководство во главе с Али Хаменеи категорически отвергают требования США о полном прекращении ядерной программы и считают часть американских требований неприемлемыми.

Хаменеи и его окружение неоднократно предупреждали, что любая военная атака на страну или ее лидеров будет трактоваться как объявление войны и может привести к существенной эскалации конфликта в регионе.

Что этому предшествовало?