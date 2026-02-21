Влада США готується до різних сценаріїв розвитку подій, передає видання Axios.

Дивіться також Трамп погрожує стерти Іран з лиця землі: коли США готуються завдати удару та що відбувається

США з Іраном ведуть дипломатичні перемовини: що відомо?

Останніми днями Іран та США ведуть непрямі переговори, намагаючись врегулювати суперечки навколо іранської ядерної програми. Іран нібито заявив про готовність продовжити діалог й навіть обговорити негативне збагачення урану на символічному рівні, проте ключові розбіжності залишаються.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що під час останніх переговорів у Женеві США не вимагали повної відмови від збагачення урану. Водночас американська сторона наполягала на отриманні гарантій мирного характеру програми.

Білий дім тим часом дав Ірану чіткий дедлайн – відповідь про досягнення домовленостей має з'явитись протягом 10 – 15 днів. Однак якщо дипломатія провалиться, Іран матиме "серйозні наслідки", кажуть у США.

Важливо! Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов повідомив 24 Каналу, що США дійсно можуть розпочати війну проти Ірану. Така зміна американського курсу можна вплинути на підтримку України. Ймовірно, через військове протистояння з Іраном значна увага буде прикута до захисту американських інтересів і Ізраїлю на Близькому Сході.



Схожа ситуація уже траплялась. Тоді Штати надали перевагу постачання озброєння Ізраїлю, а не Україні.

Які сценарії розвитку подій з Іраном розглядає Білий дім?

Автори матеріалу в Axios зауважили, що Вашингтон розглядає два варіанти. Один з них – погодитись на обмежене "символічне" збагачення урану з боку Ірану в межах угоди. Це компромісне рішення має стримати ядерні амбіції Тегерана, не допускаючи повного зриву переговорів.

Інший шлях – продовжувати військове протистояння, включно із радикальними сценаріями. Посадовці кажуть, що можливі удари по керівництву Ірану, зокрема по верховному лідеру Алі Хаменеї та його найближчому оточенню, або по інших стратегічно важливих цілях.

Не дипломатією єдиною Америка планує вирішити конфлікт з Іраном. Штати активізували свою військову присутність у регіоні. Аналітики вважають, що такий крок на тлі мирних перемовин є елементом тиску на Іран.

Військові сили США перекинули значну кількість підрозділів до Перської затоки та східного Середземномор'я. Це найбільше нарощування сил з часів війни в Іраку у 2003 році, резюмують джерела в оборонних та дипломатичних колах.

За попередніми даними аналітиків, у разі ескалації Вашингтон спочатку завдасть ударів по оборонних системах та військовий об'єктах Ірану, а згодом – по політичних і військових лідерах.

Як коментує конфлікт в Ірані Трамп?

За словами американського президента, найкращий результат у ситуації з Іраном – це зміна режиму. Таку заяву він зробив на фоні критики режиму Тегерана за придушення протестів та наголошував на необхідності тиску на іранську владу через політичні, дипломатичні та військові засоби.

Водночас у виданні йдеться, що США та Ізраїль обговорюють можливість впливу на експорт іранської нафти, зокрема постачання до Китаю, як ще один спосіб економічно послабити Іран.

Якою є реакція Ірану?

Іранський уряд та керівництво на чолі з Алі Хаменеї категорично відкидають вимоги США щодо повного припинення ядерної програми й вважають частину американських вимог неприйнятними.

Хаменеї та його оточення неодноразово попереджали, що будь-яка військова атака на країну чи її лідерів буде трактуватись як оголошення війни й може призвести до суттєвої ескалації конфлікту в регіоні.

Що цьому передувало?