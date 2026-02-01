Про це повідомляє Associated Press і Bloomberg.
Які заяви зробив Хаменеї і Трамп?
Хаменеї наголосив, що США повинні розуміти, що якщо вони почнуть війну, то це буде "війна регіонального масштабу".
Ми не є призвідниками, ми не збираємося проявляти несправедливість ні до кого, ми не плануємо нападати на жодну країну. Але якщо хтось проявить жадібність і захоче напасти або заподіяти шкоду, іранський народ завдасть йому важкого удару,
– заявив верховний лідер Ірану.
Ці погрози прозвучали після того, як Трамп висловив готовність атакувати Іран на тлі репресій у країні. До того ж наразі авіаносець USS Abraham Lincoln та інші американські військові кораблі перебувають в Аравійському морі.
Та окрім цих заяв, Трамп часто говорив про бажання вести переговори. Серед іншого він хоче вирішити ще одну проблему – ядерну програму Тегерана.
Реагуючи на погрози іранського лідера, американський президент нагадав, що відправив ближче до Ірану військові кораблі.
Чому б йому (Хаменеї – 24 Канал) не сказати цього, звичайно, він це скаже. У нас там, дуже близько, знаходяться найбільші та найпотужніші кораблі у світі. Сподіваємося, що ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, то дізнаємося, чи мав він рацію,
– відреагував Трамп 1 лютого.
Іран та США: останні новини
Наприкінці грудня Іран охопили протести, у яких могли загинути до 20 тисяч осіб. Люди вийшли на протести через падіння іранського ріала, курс якого перевищив 1,4 мільйона доларів, бо економіка країни – під санкціями, частково через її ядерну програму.
Сам Хаменеї назвав протести "державним переворотом". Він вважає, що демонстранти націлилися на центри, які керують країною, – поліцію, урядові установи, військові об'єкти, банки, мечеті тощо.
Тим часом ЗМІ пишуть, що Дональд Трамп доручив розробити варіанти швидких військових дій проти Ірану, аби уникнути тривалої війни.
Варто зауважити, що 1 лютого мали пройти переговори України, Росії та США, але їх перенесли. Ще кілька днів тому президент Зеленський припускав такий розвиток подій, зазначаючи, що "щось відбувається між США та Іраном".