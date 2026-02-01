Про це повідомляє Associated Press і Bloomberg .

Хаменеї наголосив, що США повинні розуміти, що якщо вони почнуть війну, то це буде "війна регіонального масштабу".

Ми не є призвідниками, ми не збираємося проявляти несправедливість ні до кого, ми не плануємо нападати на жодну країну. Але якщо хтось проявить жадібність і захоче напасти або заподіяти шкоду, іранський народ завдасть йому важкого удару,

– заявив верховний лідер Ірану.

Ці погрози прозвучали після того, як Трамп висловив готовність атакувати Іран на тлі репресій у країні. До того ж наразі авіаносець USS Abraham Lincoln та інші американські військові кораблі перебувають в Аравійському морі.

Та окрім цих заяв, Трамп часто говорив про бажання вести переговори. Серед іншого він хоче вирішити ще одну проблему – ядерну програму Тегерана.

Реагуючи на погрози іранського лідера, американський президент нагадав, що відправив ближче до Ірану військові кораблі.

Чому б йому (Хаменеї – 24 Канал) не сказати цього, звичайно, він це скаже. У нас там, дуже близько, знаходяться найбільші та найпотужніші кораблі у світі. Сподіваємося, що ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, то дізнаємося, чи мав він рацію,

– відреагував Трамп 1 лютого.

