Тим часом Тегеран попередив, що США та Ізраїль, що вони стануть "законними цілями", якщо буде застосована сила для захисту демонстрантів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

Скільки людей загинуло та постраждали в Ірані?

Через збій Інтернету в Ірані та відключення телефонних ліній оцінити ситуацію із демонстраціями з-за кордону стало складніше.

А іранський уряд не надає загальних даних про жертви.

Попередньо, унаслідок репресій в Ірані загинуло щонайменше 538 людей. Втім, активісти побоюються, що кількість жертв більша.

Окрім того, понад 10 600 людей затримали протягом двох тижнів протестів.

Ті, хто перебуває за кордоном, побоюються, що інформаційне блокування заохочує прихильників жорсткої лінії в іранських службах безпеки розпочати криваві репресії,

– зазначають в AP.

За даними, які вдалося зібрати, станом на 11 січня протести у столиці Ірану здебільшого перетворилися на короткочасні та мінливі зібрання через посилену присутність сил безпеки.

Були повідомлення, що над протестувальниками навіть літають дрони спостереження.

А у Мешхеді, другому за величиною місті Ірану, повідомлялося, що люди намагалися протистояти силам безпеки.

Іранське державне телебачення намагається передати спокійну картинку, демонструючи вулиці міст, які не були охоплені протестами.

Урядова риторика також загострилася. Один із високопоставлених чиновників служби безпеки звинуватив деяких демонстрантів у "вбивстві або спаленні людей".

Що передувало?