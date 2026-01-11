Десятки людей вже загинули під час протестів. Дональд Трамп раніше кілька разів попереджав Тегеран, що США вдадуться до жорстких дій у відповідь на вбивство мирних громадян, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.

Як США можуть відреагувати на криваві події в Ірані?

У суботу, 10 січня, політик написав у соцмережі, що США готові допомогти іранцям в їх прагненні вибороти свободу.

За словами американських посадовців, представники адміністрації Трампа обговорили можливість удару по Ірану, зокрема —– які об'єкти можуть стати цілями.

Один із варіантів, що обговорюється, – масштабний авіаудар по кількох іранських військових цілях, повідомив один із чиновників.

Інший зазначив, що консенсусу щодо подальших дій немає, і жодне військова техніка чи персонал не були передислоковані для підготовки до удару.

Посадовці наголосили, що такі розмови є частиною звичайного планування. Ознак неминучого нападу на Іран, за їхніми словами, немає.