Десятки людей вже загинули під час протестів. Дональд Трамп раніше кілька разів попереджав Тегеран, що США вдадуться до жорстких дій у відповідь на вбивство мирних громадян, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.
Дивіться також Відповідь на поверхні: Келлог назвав головну перешкоду для припинення війни
Як США можуть відреагувати на криваві події в Ірані?
У суботу, 10 січня, політик написав у соцмережі, що США готові допомогти іранцям в їх прагненні вибороти свободу.
За словами американських посадовців, представники адміністрації Трампа обговорили можливість удару по Ірану, зокрема —– які об'єкти можуть стати цілями.
Один із варіантів, що обговорюється, – масштабний авіаудар по кількох іранських військових цілях, повідомив один із чиновників.
Інший зазначив, що консенсусу щодо подальших дій немає, і жодне військова техніка чи персонал не були передислоковані для підготовки до удару.
Посадовці наголосили, що такі розмови є частиною звичайного планування. Ознак неминучого нападу на Іран, за їхніми словами, немає.
До слова, Human Rights Activists in Iran повідомляють про щонайменше 65 загиблих і понад 2 300 арештованих. Зростання числа жертв відбувається через застосування зброї силами безпеки. Протести охопили вже 180 міст.
В Ірані влада повністю вимкнула інтернет і зв'язок, щоб приховати силове придушення протестів.
Нагадаємо, що протести в країні розпочалися наприкінці грудня. Невдоволення, що починалося як локальні демонстрації проти інфляції, безробіття та дефіциту базових товарів, за кілька днів переросли у виступи проти чинної влади.