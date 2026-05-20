Про це повідомили в The Jerusalem Post.

Дивіться також Просили Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ: Трамп відтермінував удари США по Ірану

Що відомо про атаку БпЛА по ОАЕ?

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів 19 травня повідомив, що за 48 годин Ірак запустив по країні 6 безпілотників. Внаслідок ударів почалася пожежа на атомній електростанції.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що військові змогли знищити 5 дронів, а 3 з них летіли на атомну станцію "Барака". Один БпЛА, який зміг пролетіти, влучив в електрогенератор.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Згодом управління ядерного регулювання ОАЕ зазначило, що на станції наразі безпечно й ніяких викидів радіації зафіксовано не було.

У МАГАТЕ одразу відреагували на обстріл. Рафаель Гроссі наголосив, що такі удари загрожують ядерній безпеці та можуть мати жахливі наслідки.

У разі атаки на атомну електростанцію "Барака", пряме потрапляння може призвести до дуже високого викиду радіоактивності в навколишнє середовище,

– заявив Гроссі.

Він додав, що удар БпЛА може зупинити електропостачання на атомній станції, внаслідок чого почнеться плавлення активних зон реакторів та величезний витік радіації.

Натомість уряд Іраку заявив, що системи ППО не виявили жодних запусків дронів з повітряного простору країни.

Останні новини про ситуацію на Близькому Сході

Іран погодився заморозити свою ядерну програму, передавши 400 кілограмів високозбагаченого урану Росії через Пакистан. Тегеран пропонує поетапне відкриття Ормузької протоки за участю Пакистану та Оману, а США готові розморозити частину іранських активів.

Тегеран планує стягувати плату з великих технологічних компаній за використання підводних інтернет-кабелів в Ормузькій протоці, погрожуючи пошкодити кабелі у разі відмови платити.

Пошкодження кабелів може спричинити цифрову катастрофу, порушивши інтернет-з'єднання, банківські системи, військовий зв'язок та інші критично важливі інфраструктури на кількох континентах.

У NYT повідомили, що Іран відновив контроль над більшістю ракетних баз, зберігши близько 70% довоєнного ракетного арсеналу, що потенційно загрожує безпеці в Ормузькій протоці. Вашингтон та Тегеран залишаються далекими від мирної угоди, зберігаючи високий рівень напруги через протистояння та вимоги Ірану щодо компенсацій і скасування санкцій.