Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, обізнані зі змістом доповідей.

Що відомо про відновлення ракетного потенціалу в Ірані?

Розвідувальні служби США у засекречених оцінках повідомили американським високопосадовцям, що Іран відновив оперативний доступ до більшості своїх ракетних об'єктів та зберіг близько 70% довоєнного арсеналу ракет і пускових установок.

За даними розвідки, Іран відновив контроль над 30 із 33 ракетних баз уздовж Ормузької протоки, що потенційно дозволяє використовувати як мобільні пускові установки, так і самі базові комплекси для запуску ракет.

Лише три об'єкти залишаються повністю недоступними. Також оцінки свідчать, що Іран зберігає близько 70% мобільних пускових установок і значну частину ракетного арсеналу, включно з балістичними ракетами середньої дальності та крилатими ракетами. Окремо зазначається, що підземні сховища та пускові комплекси відновили боєздатність приблизно на 90%.

У звітах розвідки підкреслюється, що ці дані суперечать попереднім публічним заявам американського політичного керівництва про нібито повне знищення іранських військових можливостей. У Білому домі ці оцінки заперечують, наполягаючи на позиції, що іранські сили були суттєво ослаблені.

Аналітики NYT також зазначають, що нинішній стан ракетної інфраструктури Ірану зберігає ризики для безпеки судноплавства в районі Ормузької протоки та регіональної стабільності загалом.

До слова, Трамп не втрачає надію закінчити війну в Ірані найближчим часом. Політтехнолог Михайло Шейтельман у розмові з 24 Каналом зазначив, що у переговорах між США та Іраном намітилося просування в бік мирної угоди, але Корпус вартових ісламської революції хоче цьому завадити. Американському лідеру важливо підписати угоду з Іраном до свого візиту в Китай, який запланований в середині травня.

Чому Ормузька протока важлива для безпеки в регіоні та світі?

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних коридорів світу та фактично "енергетичною артерією" глобальної економіки. Будь-які перебої в цьому вузькому морському проході одразу впливають на світові ринки, спричиняючи зростання цін на нафту та підвищення геополітичної напруги.

Через протоку з'єднуються Перська затока та відкритий океан, і саме тут проходить основний експорт нафти та газу з Близького Сходу. Щодня транспортується близько 20 – 21 мільйона барелів нафти, що становить приблизно п'яту частину світового споживання, а також значна частка скрапленого природного газу, зокрема з Катару.

Географічно це вузьке місце світової логістики з обмеженими судноплавними коридорами, що робить його особливо вразливим. Альтернативні маршрути не здатні повністю замінити цей шлях, тому стабільність у регіоні має критичне значення для глобальної економіки та енергетичної безпеки.

Що відомо про мирну угоду США та Ірану?

США очікували відповідь Ірану протягом десяти днів, однак вона надійшла лише в неділю, 10 травня. У Білому домі розраховували, що Тегеран продемонструє готовність до подальших переговорів і можливого укладення угоди, однак сторони залишаються далекими від компромісу.

У своїй відповіді Іран запропонував припинення бойових дій на всіх напрямках, зокрема в Лівані, де тривають зіткнення між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", яке підтримує Тегеран. Водночас Іран висунув низку вимог, серед яких компенсація за завдані збитки, скасування санкцій, припинення американської морської блокади та визнання іранського контролю над Ормузькою протокою.

Президент США Дональд Трамп відкинув цю відповідь, заявивши, що Іран зазнав військової поразки, але це не означає завершення конфлікту. Він наголосив, що Сполучені Штати зберігають потенційні цілі для подальших ударів, що свідчить про збереження високого рівня напруги між сторонами.