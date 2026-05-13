Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием докладов.

Что известно о восстановлении ракетного потенциала в Иране?

Разведывательные службы США в засекреченных оценках сообщили американским чиновникам, что Иран восстановил оперативный доступ к большинству своих ракетных объектов и сохранил около 70% довоенного арсенала ракет и пусковых установок.

По данным разведки, Иран восстановил контроль над 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива, что потенциально позволяет использовать как мобильные пусковые установки, так и сами базовые комплексы для запуска ракет.

Лишь три объекта остаются полностью недоступными. Также оценки свидетельствуют, что Иран сохраняет около 70% мобильных пусковых установок и значительную часть ракетного арсенала, включая баллистические ракеты средней дальности и крылатые ракеты. Отдельно отмечается, что подземные хранилища и пусковые комплексы восстановили боеспособность примерно на 90%.

В отчетах разведки подчеркивается, что эти данные противоречат предыдущим публичным заявлениям американского политического руководства о якобы полном уничтожении иранских военных возможностей. В Белом доме эти оценки отрицают, настаивая на позиции, что иранские силы были существенно ослаблены.

Аналитики NYT также отмечают, что нынешнее состояние ракетной инфраструктуры Ирана сохраняет риски для безопасности судоходства в районе Ормузского пролива и региональной стабильности в целом.

К слову, Трамп не теряет надежду закончить войну в Иране в ближайшее время. Политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом отметил, что в переговорах между США и Ираном наметилось продвижение в сторону мирного соглашения, но Корпус стражей исламской революции хочет этому помешать. Американскому лидеру важно подписать соглашение с Ираном до своего визита в Китай, который запланирован в середине мая.

Почему Ормузский пролив важен для безопасности в регионе и мире?

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических коридоров мира и фактически "энергетической артерией" глобальной экономики. Любые перебои в этом узком морском проходе сразу влияют на мировые рынки, вызывая рост цен на нефть и повышение геополитической напряженности.

Через пролив соединяются Персидский залив и открытый океан, и именно здесь проходит основной экспорт нефти и газа с Ближнего Востока. Ежедневно транспортируется около 20 – 21 миллиона баррелей нефти, что составляет примерно пятую часть мирового потребления, а также значительная доля сжиженного природного газа, в частности из Катара.

Географически это узкое место мировой логистики с ограниченными судоходными коридорами, что делает его особенно уязвимым. Альтернативные маршруты не способны полностью заменить этот путь, поэтому стабильность в регионе имеет критическое значение для глобальной экономики и энергетической безопасности.

Что известно о мирном соглашении США и Ирана?

США ожидали ответ Ирана в течение десяти дней, однако он поступил только в воскресенье, 10 мая. В Белом доме рассчитывали, что Тегеран продемонстрирует готовность к дальнейшим переговорам и возможному заключению соглашения, однако стороны остаются далекими от компромисса.

В своем ответе Иран предложил прекращение боевых действий на всех направлениях, в частности в Ливане, где продолжаются столкновения между Израилем и группировкой "Хезболла", которая поддерживает Тегеран. В то же время Иран выдвинул ряд требований, среди которых компенсация за нанесенный ущерб, отмена санкций, прекращение американской морской блокады и признание иранского контроля над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп отверг этот ответ, заявив, что Иран потерпел военное поражение, но это не означает завершения конфликта. Он отметил, что Соединенные Штаты сохраняют потенциальные цели для дальнейших ударов, что свидетельствует о сохранении высокого уровня напряжения между сторонами.