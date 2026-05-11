Свое недовольство предложением Ирана Трамп выразил в собственной социальной сети Truth Social.

Какой ответ США предоставил Иран и как отреагировал Трамп?

Иран в своем ответе предложил прекращение боевых действий на всех фронтах, в частности в Ливане, где продолжаются столкновения между Израилем и группировкой "Хезболла", которая поддерживает Тегеран. Также иранская сторона требовала компенсации за ущерб от войны, отмены санкций, прекращения американской морской блокады и признания контроля Ирана над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп отверг ответ Ирана на американское мирное предложение о завершении войны, длящейся уже более десяти недель. Он отметил, что Иран потерпел военное поражение, но это не означает завершения боевых действий. По его словам, Соединенные Штаты до сих пор имеют потенциальные цели для ударов.

К слову! Как сообщает Axios, США ожидали ответа Ирана в течение десяти дней, и он поступил только в воскресенье 10 мая. В Белом доме рассчитывали, что Тегеран продемонстрирует готовность к дальнейшим переговорам и заключению соглашения, однако первая реакция Дональда Трампа показала, что стороны пока далеки от компромисса.

Американский лидер также заявил, что США продолжают следить за иранскими ядерными объектами и намерены в будущем получить контроль над запасами обогащенного урана Ирана. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что война еще не завершена, ведь необходимо ликвидировать ядерную инфраструктуру Тегерана и ослабить его ракетные возможности.

Иран предлагал США "сдаться"

Накануне обнародования ответа по мирному предложению США, в Тегеране резко повторили свою риторику. Иран в очередной раз напомнил Трампу, что они не собираются идти на уступки.

Законодатель Эбрагим Резаи, который является спикером Комиссии по национальной безопасности иранского парламента призвал США сдаться

По состоянию на сегодняшний день наша сдержанность закончилась. Лучший способ – это сдаться и пойти на уступки. Вы должны привыкнуть к новому региональному порядку,

– написал Резаи в своем сообщении в X.

Впоследствии появился официальный ответ на американское предложение, который и вызвал недовольство Трампа.

Как обострение конфликта между США и Ираном продолжает влиять на мир?

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться. ОАЭ, Катар и Кувейт сообщили о перехвате иранских дронов, а в Персидском заливе продолжаются атаки на гражданские суда. Иран предупредил о "жестком ответе" в случае действий против его кораблей.

Напряжение вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, продолжает давить на энергетические рынки. В Saudi Aramco заявили, что даже после открытия пролива рынок может восстанавливаться до 2027 года.

К слову, из-за блокировки Ормузского пролива мир уже сталкивается с серьезными проблемами. Экономист Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу отметил, что Иран пытается усилить давление на США, однако Дональд Трамп не согласится на уступки, из-за чего конфликт все больше заходит в тупик.

Война США и Израиля против Ирана ослабила позиции Тегерана, но одновременно дестабилизировала регион и углубила экономический кризис в самом Иране. Для Украины ситуация в Иране также имеет негативные последствия. Это касается не только цен на нефть и топливо, но и самой войны, которую развязала Россия. Фокус США сейчас сместился на конфликт на Ближнем Востоке, именно поэтому растут опасения о том, что мирные переговоры могут возобновиться не скоро.

Последние новости с Ближнего Востока

Несмотря на все публичные заявления, Иран не останавливает атаки на союзников США на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты снова попали под удар беспилотниками, известно, что арабской противовоздушной обороне удалось уничтожить два иранских дрона.

Россия активно пытается помогать своему союзнику Ирану. В западных СМИ появилась информация о том, что Кремль планировал передать Ирану около 5000 дронов с оптоволоконным управлением, устойчивых к радиоэлектронной борьбе. Такое тесное сотрудничество между странами направлено на противостояние санкциям и ослабление влияния Запада, в частности через военно-техническое взаимодействие.