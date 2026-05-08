Об этом информирует Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Что известно о новых атаках американцев на Иран?

Президент США Дональд Трамп, по словам президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы после переговоров в Белом доме 7 мая, считает конфликт с Тегераном фактически завершенным.

В то же время в Иране заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны США. Как пишет Reuters, представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" обвинил американских военных в ракетных и авиационных ударах по иранским судам и прибрежным районам вблизи Ормузского пролива.

По его словам, под атакой оказались нефтяной танкер возле Джаска, еще одно судно неподалеку эмиратского порта Фуджейра, а также гражданские районы в Бандар-Хамире, Сирике и на острове Кешм.

К слову, нефтяной порт Фуджейра уже был под ударом буквально 4 мая. Тогда Иран выпустил по ОАЭ четыре крылатые ракеты. После атаки в районе порта вспыхнул пожар.

В Тегеране также заявили, что в ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные корабли к востоку от Ормузского пролива и возле порта Чабахар, нанеся им "значительные повреждения".

Как ситуацию комментируют американские военные?

В Центральном командовании США (CENTCOM) заявления Ирана отрицают. Американские военные сообщили, что 7 мая эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason проходили через Ормузский пролив в Оманский залив, когда подверглись атаке со стороны Ирана.



По данным CENTCOM, иранские силы применили ракеты, дроны и малые катера, однако ни один американский корабль не попал под огонь – все они якобы остались невредимыми.

В ответ США уничтожили все воздушные и морские угрозы, а также ударили по объектам, которые, по утверждению американской стороны, использовались для атак – пусковых установках ракет и дронов, командных пунктах и узлах разведки. В командовании подчеркнули, что США "не стремятся к эскалации", но готовы защищать свои силы в регионе.

Что говорит Дональд Трамп?

Глава Белого дома после инцидента заявил, что три американских эсминца "успешно прошли" Ормузский пролив под обстрелами, не получив никаких повреждений. По его словам, американские силы уничтожили иранские ракеты, беспилотники и многочисленные скоростные катера.

Президент США также резко раскритиковал иранское руководство, назвав его представителей "безумцами", и пригрозил еще более мощными ударами в случае, если Тегеран не согласится на новое соглашение с Соединенными Штатами. После прохождения пролива американские эсминцы, по словам Трампа, вернулись к морской блокаде, которую он назвал "стальной стеной".

Вместе с тем, американский лидер заявил ABC News, что режим прекращения огня продолжает действовать.

Перемирие продолжается. Оно действует,

– сказал Трамп во время телефонного разговора.

В то же время американский лидер назвал удары "легкой пощечиной".

Интересно! Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что действия администрации Трампа выглядят непоследовательными и не имеют четкой стратегии.

Какая предыстория?

Напряжение в регионе возросло после того, как президент США объявил о старте операции "Проект Свобода", направленной на разблокирование судоходства в Ормузском проливе. Трамп заявил, что с просьбой о помощи к США обратились многие страны, чьи суда оказались заблокированными.

Госсекретарь страны Марко Рубио отметил, что операция должна гарантировать безопасность судоходства и восстановить свободный проход через пролив. В Иране же заявили, что любое вмешательство США в Ормузском проливе станет нарушением перемирия.

По данным Axios, уже 6 мая стороны приблизились к подписанию меморандума о завершении войны на Ближнем Востоке. Именно поэтому администрация Трампа якобы решила свернуть миссию "Проект Свобода" в Ормузском проливе.