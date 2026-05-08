Про це інформує Fox News із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

До теми Все не так, як каже Трамп: Іран після ударів зберіг близько 70% свого арсеналу балістичних ракет

Що відомо про нові атаки американців на Іран?

Президент США Дональд Трамп, за словами президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви після перемовин у Білому домі 7 травня, вважає конфлікт із Тегераном фактично завершеним.

Водночас в Ірані заявили про порушення режиму припинення вогню з боку США. Як пише Reuters, речник центрального штабу "Хатам аль-Анбія" звинуватив американських військових у ракетних та авіаційних ударах по іранських суднах і прибережних районах поблизу Ормузької протоки.

За його словами, під атакою опинилися нафтовий танкер біля Джаска, ще одне судно неподалік еміратського порту Фуджейра, а також цивільні райони в Бандар-Хамірі, Сіріку та на острові Кешм.

Де розташований порт Фуджейра: дивіться на карті

До слова, нафтовий порт Фуджейра уже був під ударом буквально 4 травня. Тоді Іран випустив по ОАЕ чотири крилаті ракети. Після атаки у районі порту спалахнула пожежа.

У Тегерані також заявили, що у відповідь іранські збройні сили атакували американські військові кораблі на схід від Ормузької протоки та біля порту Чабахар, завдавши їм "значних пошкоджень".

Як ситуацію коментують американські військові?

У Центральному командуванні США (CENTCOM) заяви Ірану заперечили. Американські військові повідомили, що 7 травня есмінці USS Truxtun, USS Rafael Peralta та USS Mason проходили Ормузькою протокою до Оманської затоки, коли зазнали атаки з боку Ірану.



Що відомо про Ормузьку протоку й чому вона така важлива / Інфографіка 24 Каналу

За даними CENTCOM, іранські сили застосували ракети, дрони та малі катери, однак жоден американський корабель не потрапив під вогонь – усі вони нібито залишилися неушкодженими.

У відповідь США знищили всі повітряні й морські загрози, а також вдарили по об'єктах, які, за твердженням американської сторони, використовувалися для атак – пускових установках ракет і дронів, командних пунктах та вузлах розвідки. У командуванні підкреслили, що США "не прагнуть ескалації", але готові захищати свої сили в регіоні.

Що каже Дональд Трамп?

Очільник Білого дому після інциденту заявив, що три американські есмінці "успішно пройшли" Ормузьку протоку під обстрілами, не зазнавши жодних пошкоджень. За його словами, американські сили знищили іранські ракети, безпілотники та численні швидкісні катери.

Президент США також різко розкритикував іранське керівництво, назвавши його представників "безумцями", та пригрозив ще потужнішими ударами у разі, якщо Тегеран не погодиться на нову угоду зі Сполученими Штатами. Після проходження протоки американські есмінці, за словами Трампа, повернулися до морської блокади, яку він назвав "сталевою стіною".

Разом з тим, американський лідер заявив ABC News, що режим припинення вогню продовжує діяти.

Перемир'я триває. Воно чинне,

– сказав Трамп під час телефонної розмови.

Водночас американський лідер назвав удари "легким ляпасом".

Цікаво! Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко в розмові з 24 Каналом висловив думку, що дії адміністрації Трампа виглядають непослідовними та не мають чіткої стратегії.

Яка передісторія?

Напруження у регіоні зросло після того, як президент США оголосив про старт операції "Проєкт Свобода", спрямованої на розблокування судноплавства в Ормузькій протоці. Трамп заявив, що із проханням про допомогу до США звернулися багато країн, чиї судна опинилися заблокованими.

Держсекретар країни Марко Рубіо наголосив, що операція має гарантувати безпеку судноплавства та відновити вільний прохід через протоку. В Ірані ж заявили, що будь-яке втручання США в Ормузькій протоці стане порушенням перемир'я.

За даними Axios, уже 6 травня сторони наблизилися до підписання меморандуму про завершення війни на Близькому Сході. Саме через це адміністрація Трампа нібито вирішила згорнути місію "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці.