Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Читайте також США ставлять на паузу проведення суден через Ормузьку протоку: що сталося

В якому становищі зараз перебуває Іран?

За даними американської розвідки, попри кілька тижнів інтенсивних ударів США та Ізраїлю, у Тегерана залишилося близько 75% довоєнного запасу мобільних пускових установок і приблизно 70% ракетного арсеналу.

Американський чиновник також повідомив, що іранському режиму вдалося відновити та знову відкрити майже всі підземні сховища, відремонтувати частину пошкоджених ракет і навіть завершити виробництво нових ракет, які були майже готові ще до початку війни.

Водночас Дональд Трамп днями в Овальному кабінеті представив значно оптимістичнішу оцінку ситуації.

Їхні ракети здебільшого знищені, у них, мабуть, 18 – 19 відсотків, але це не так багато порівняно з тим, що у них було,

– сказав він.

Як зазначають у The Washington Post, Трамп, міністр оборони Піт Гегсет та інші представники адміністрації послідовно називають війну переконливою військовою перемогою США – попри те, що Іран відмовляється виконувати вимоги Вашингтона.

Напередодні Трамп також заявляв, що економіка Ірану "руйнується", національна валюта "нікчемна", а влада нібито вже не здатна виплачувати гроші своїм військовим.

Втім, попри загибель верховного лідера, інших високопосадовців і втрати значної частини військової техніки внаслідок ракетних ударів, Іран зберігає стійкість.

Один із американських чиновників, який спілкувався з журналістами WP, заявив, що здатність Ірану витримувати тривалий економічний тиск може бути навіть вищою, ніж оцінює ЦРУ. За його словами, керівництво країни стало радикальнішим, більш рішучим і впевненим у тому, що здатне пережити політичний тиск США та придушити внутрішній спротив.

Для порівняння, подібні режими роками витримували тривалі ембарго та війни, які велися переважно за допомогою авіаударів,

– сказав чиновник.

Цікаво! Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко в коментарі 24 Каналу також зазначив, що висловлювання Дональда Трампа про закінчення війни виглядають не надто реалістично. За його словами, блокада портів триває, удари Ізраїлю по "Хезболлі" також, а прохід Ормузькою протокою досі обмежений. Як наслідок, можна стверджувати, що війна на Близькому Сході фактично продовжується.

З початку війни 28 лютого Іран фактично закрив Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів транспортування нафти з Перської затоки.

Через тиждень після досягнення перемир'я 7 квітня Трамп запровадив морську блокаду Ірану та поширив її на всі судна, що заходять або виходять з іранських портів. Це сталося після зриву американо-іранських мирних переговорів у Пакистані.

Тоді Трамп заявив, що Іран перебуває у "дуже поганому становищі".

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що через блокаду Іран щодня втрачає близько 500 мільйонів доларів.

Втім, за оцінками ЦРУ, Іран зможе витримувати американську блокаду від 90 до 120 днів, а можливо й довше, перш ніж зіткнеться із серйознішою економічною кризою.

За словами одного зі співрозмовників, Тегеран використовує нафтові танкери як сховища для нафти, оскільки через блокаду вони фактично не працюють. Крім того, Іран скорочує видобуток на нафтових родовищах, щоб зберегти функціональність свердловин.

Чи можуть США та Іран укласти мирну угоду?

6 травня видання Axios повідомило, що керівництво США погодилось призупинити місію "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці через прогрес у переговорах з іранським режимом.

За даними джерел, представники США та Ірану нібито готові підписати односторінковий меморандум, який передбачає завершення війни на Близькому Сході. Основою документа стане 14-пунктний американський план припинення війни та початок 30-денних переговорів щодо судноплавства в Ормузькій протоці, ядерної програми Ірану та можливого скасування санкцій США.

У соцмережі Truth Social Дональд Трамп заявив, що війна може завершитися, якщо Іран погодиться виконати всі умови. Водночас президент США застеріг, що у разі відмови Тегерана від угоди Вашингтон може вдатися до значно жорсткіших заходів.