Про це інформує Axios.

Що відомо про імовірне примирення США та Ірану?

Джерела видання зазначають, що керівництво США погодилось призупинити місію "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці через прогрес у переговорах з іранським режимом.

Важливо! Дональд Трамп 4 травня 2026 року заявив про початок операції "Проєкт Свобода". Вона передбачає звільнення заблокованих Іраном суден в Ормузькій протоці. Американський лідер заявив, що до нього із проханням звільнити судна звернулись інші країни майже з усього світу. За його словами, вони не мають жодного стосунку до конфлікту на Близькому Сході, а є лише нейтральними та невинними спостерігачами.



Водночас держсекретар США Марко Рубіо зауважив, що цей проєкт має забезпечити захист судноплавства в регіоні та стати основою для відновлення вільного руху через протоку, оскільки контроль Ірану над цим маршрутом не є нормою.

Представники США та Ірану нібито готові підписати односторінковий меморандум, який передбачає завершення війни на Близькому Сході. Сам документ бере за основу 14-пунктний американський план припинення війни та початок 30-денних переговорів щодо судноплавства в Ормузькій протоці, ядерної програми Ірану та можливого скасування санкцій США.

У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп заявив, що у разі згоди Ірану виконати усі домовленості конфлікт може завершитись, а Ормузька протока буде відкрита для вільного судноплавства, включно із самим Іраном. За його словами, саме американська блокада може відновити безпечних рух протокою.

Водночас він попередив, що якщо Іран відмовиться від угоди зі США американські сили можуть перейти до значно жорсткіших дій.

Якщо вони не погодяться, розпочнеться бомбардування, і воно, на жаль, буде на набагато вищому рівні та інтенсивності, ніж було раніше,

– наголосив Трамп.



Допис Дональда Трампа у Truth Social / Скриншот

До слова, політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко у коментарі 24 Каналу зауважив, що Трамп нині намагається показати завершення війни в Ірані, однак США насправді діють хаотично й не мають продуманої стратегії. На думку експерта, реальна ситуація виглядає зовсім інакше, ніж намагається показати американський лідер – блокада портів триває, удари Ізраїлю по "Хезболлі" також, а прохід Ормузькою протокою досі обмежений. Фактично війна на Близькому Сході продовжується.

Яка нині ситуація на Близькому Сході?

6 травня США повідомили про завершення операції "Епічна лють", яка була розпочата спільно із Ізраїлем проти Ірану в лютому 2026 року. Наразі, кажуть, Вашингтон уже досягнув усіх своїх цілей у межах цієї місії. Водночас там наголосили, що Штати тепер зосереджені на "Проєкті Свобода", який має на меті звільнити торгівельні судна в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, 4 травня американські військові сили завдали декількох ударів по іранських катерах. Однак високопосадовець Марко Рубіо заявив, що ідеться не про наступальні дії США, а про оборонну операцію в Ірані.

А вже наступного дня, 5 травня, Іран здійснив комбіновану атаку на ОАЕ, використовуючи для ураження балістичні, крилаті ракети та безпілотники. Масштаби ударів наразі невідомі. Цікаво, що ця атака стала першою після оголошення США перемир'я на початку квітня.