Системи ППО ОАЕ зараз протидіють ракетно-дроновій атаці з боку Ірану. Про це повідомило міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів у соцмережі.

Що відомо про комбіновану атаку Ірану на ОАЕ?

Міністерство оборони підтвердило, що звуки, які лунають в окремих регіонах країни, є наслідком роботи систем ППО.

Тамтешня ППО працює над перехопленням балістичних ракет, крилатих ракет і безпілотників.

У короткій заяві у вівторок МВС країни закликало мешканців залишатися в безпечних місцях і дотримуватися вказівок влади.

Масштаби атаки наразі залишаються незрозумілими. Це сталося через день після того, як Іран уперше після початку перемир'я на початку квітня здійснив ракетно-дронову атаку проти ОАЕ.