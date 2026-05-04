Йдеться про нафтопереробний комплекс. Про це повідомляє Al Jazeera.

Що відомо про атаку Ірану на ОАЕ?

За даними Міноборони ОАЕ, з 4 випущених Іраном ракет 3 перехопили над морем, ще одна впала в море. Окрім того, сирени ракетної небезпеки в ОАЕ продовжують лунати. На тлі атак аеропорт Дубая тимчасово зупинив виконання всіх рейсів.

Це сталося після подібного попередження приблизно за дві години до цього – першого такого сигналу від часу набуття чинності перемир'я між США та Іраном.

При цьому почалася пожежа в районі порту Фуджейра – одному з головних нафтових терміналів країни.

Зверніть увагу! Нафтова промислова зона у провінції Фуджейра входить до трійки найбільших світових хабів із заправки суден та зберігання нафтопродуктів.

Іран оприлюднив відео, на якому видно запуск крилатих ракет його силами

Також іранські державні медіа стверджують, що дві ракети влучили в американський фрегат у Ормузькій протоці після того, як судно нібито проігнорувало попередження ВМС Ірану.

Водночас американські військові заперечують це й заявляють, що жоден їхній корабель не був уражений.

Де розташоване місто Фуджейра, яке атакував Іран: дивіться на карті

Що відбувається у Дубаї?

Про загрозу ракетних ударів у місті почали повідомляти після 16:00 за київським часом. Мешканців закликали негайно пройти в укриття, триматися подалі від вікон і дверей та не залишатися на відкритій місцевості.

Також людей попросили чекати подальших вказівок від влади. У повідомленнях йшлося про можливу ракетну атаку з боку Ірану на тлі старту операції "Проєкт свободи", оголошеної Дональдом Трампом, яка спрямована на розблокування Ормузької протоки.

Зі свого боку політичний консультант Гліб Остапенко в етері 24 Каналу зазначив, що попри заяви адміністрації Трампа про завершення війни в Ірані, напружена ситуація на Близькому Сході зберігається, триває і блокада іранських портів. За його словами, США усвідомлюють довгострокову загрозу з боку Ірану, тому продовжують посилювати озброєння своїх союзників у регіоні, зокрема ОАЕ.