Що відомо про ракетну загрозу в Дубаї?

Про ракетну небезпеку в Дубаї почали писати після 16:00 за київським часом. Громадян закликали пройти в найближчі укриття, а також піти далі від вікон, дверей та не перебувати на відкритому просторі.

Також людей попросили очікувати подальших інструкцій з боку влади.



Повідомлення про ракетну небезпеку, яке отримали жителі та гості Дубаї / Фото з соціальних мереж

У повідомленні також ішлося про потенційну загрозу ракетних ударів з боку Ірану. Це відбувається на тлі початку оголошеної Дональдом Трампом операції "Проєкт свободи" з розблокування Ормузької протоки.

За попередніми даними, відбій оголосили о 16:17 за київським часом. У повідомленні дубайської влади йшлося, що ситуація безпечна, тому можна виходити з укриттів.