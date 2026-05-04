Что известно о ракетной угрозе в Дубае?

О ракетной опасности в Дубае начали писать после 16:00 по киевскому времени. Граждан призвали пройти в ближайшие укрытия, а также уйти дальше от окон, дверей и не находиться на открытом пространстве.

Также людей попросили ожидать дальнейших инструкций со стороны властей.



Сообщение о ракетной опасности, которое получили жители и гости Дубая / Фото из социальных сетей

В сообщении также говорилось о потенциальной угрозе ракетных ударов со стороны Ирана. Это происходит на фоне начала объявленной Дональдом Трампом операции "Проект свободы" по разблокированию Ормузского пролива.

По предварительным данным, отбой был объявлен в 16:17 по киевскому времени. В сообщении дубайских властей говорилось, что ситуация безопасна, поэтому можно выходить из укрытий.