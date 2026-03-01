Сначала в сети сообщили атаку по аэропорту, а впоследствии появились информация о прилете по отелю. Пресс-служба правительства Дубая, со своей стороны, заявила, что там произошел "инцидент". Официальной информации по отелю пока нет.

Что известно об атаке на аэропорт Дубая?

В сети появились кадры сильного задымления в здании аэропорта. Также происходила эвакуация людей.

Сильное задымление в Международном аэропорту Дубая: смотрите видео

По словам российских туристов, которых сейчас в Дубае полно, пассажиров из аэропорта отвозили в ближайшие отели. Из-за большого количества людей на заселение им приходилось стоять в длинных очередях.

Кроме того, остальные российские туристы вынуждены ночевать на матрасах в подвалах и на парковках дубайских отелей из-за постоянных ударов по городу.

Смотрите видео эвакуации людей из Международного аэропорта Дубая

Заметим! Днем Международный аэропорт Дубая временно приостановил работу. Более того,, мировые авиакомпании отменили рейсы по всему Ближнему Востоку. Поэтому пассажиры, находившиеся в аэропорту в момент атаки, вероятно, ждали возобновления работы.

Международный аэропорт Дубая подтвердил атаку: какие заявления прозвучали?

По словам пресс-службы правительства Дубая, в результате "инцидента" незначительные повреждения получил один из терминалов. Туда сразу прибыли группы экстренного реагирования.

Также там рассказали, что по меньшей мере четыре сотрудника аэропорта получили травмы. Однако им своевременно оказали помощь.

Что касается остальных терминалов, то в большинстве из них пассажиров не было. Людям приказали освободить сооружения в рамках разработанных планов действий в чрезвычайных ситуациях.

Какая информация распространялась относительно удара по "Бурдж-аль-Араб"?

Сейчас информации очень мало. Например, в сети появилось видео, как российская туристка рассказывает о последствиях атаки. По ее словам был взрыв и после что-то возле "Бурджа" загорелось. На кадрах видно сам огонь и черный дым, поднимающийся над отелем. В то же время в сети сообщают, что началась эвакуация жителей отеля.

Смотрите видео пожара в "Бурдж-аль-Араб" после атаки дроно

Добавим, что "Бурдж-аль-Араб" имеет высоту 321 метр и около шести десятков этажей.