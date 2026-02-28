В телефонном комментарии NBC News Дональд Трамп заявил, что во время ударов по Ирану 28 февраля было уничтожено "большое количество руководства".

Как Трамп отреагировал на вероятную гибель Али Хаменеи?

По словам американского лидера, всего по Ирану были нанесены три удара за последние 24 часа. Во время них как раз и были ликвидированы многие иранские руководители.

Трамп не уточнил, о каком количестве представителей руководства Ирана идет речь. Он лишь добавил, что речь идет не только о двух людях. Вероятно, под "двумя людьми" политик имел в виду аятолла Али Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкяна.

На вопрос, кто заменит верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, Трамп в шутку ответил: "Не знаю, но когда-нибудь они позвонят мне и спросят, кого я хотел бы видеть".

Напомним, что ранее в Израиле заявили о ликвидации Хаменеи. В частности, премьер Бенямин Нетаньяху сказал, что есть много признаков, указывающих на то, что аятолла – мертв.

СМИ пишут, что верховный лидер погиб утром после удара по его резиденции, на которую было сброшено 30 бомб. Отмечается также, что тело Хаменеи уже обнаружили.

Тем временем в Иране отрицают гибель Хаменеи. Там говорят, что он, а также президент Пезешкян живы и здоровы.

