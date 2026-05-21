Однако главный вопрос, ради которого диктатор встречался с Си Цзиньпином, фактически остался без результата. Специально для 24 Канала эксперты разобрали встречу российского диктатора с лидером Китая и объяснили, о чем пытался договориться Путин и как этот визит повлияет на войну в Украине.

Как Си Цзиньпин на самом деле относится к диктатору?

Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный отметил, что во время визита Владимира Путина в Китай особое внимание привлекло поведение российского диктатора. На обнародованных кадрах со встречи заметно, что Путин вел себя значительно сдержаннее и неувереннее рядом с китайским лидером.

В поведении двух руководителей был заметен контраст. Из-за неудачного ракурса съемки Путин выглядел так, будто стоит перед человеком, от которого зависит,

– сказал Бессмертный.

Он также отметил жесты российского президента во время переговоров. По его мнению, Путин пытался всячески подчеркнуть свою приверженность Си Цзиньпину и выглядел в роли просителя.

Российский "царь" обычно стремится доминировать в разговоре, но на этот раз он вел себя очень скованно, словно школьник перед учителем. Зато Си Цзиньпин выглядел спокойным и расслабленным. Это лишь подчеркивает второстепенную роль Путина,

– отметил дипломат.

Отдельно Бессмертный обратил внимание на поведение китайского лидера во время совместной пресс-конференции. По его словам, Си Цзиньпин старался держаться отстраненно, пока выступал Путин. По мнению дипломата, хотя Китай и в дальнейшем публично называет Россию партнером, в поведении Си уже заметно желание дистанцироваться от кремлевского главы.

Что показала встреча Путина и Си Цзиньпина?

По мнению Романа Бессмертного, главный вопрос, ради которого Москва ехала в Пекин, фактически остался без результата. К тому же после этой встречи стало еще заметнее, что Пекин не заинтересован ни в поражении России, ни в ее победе.

Москва ожидала не просто дипломатических заявлений, а конкретных решений, прежде всего по проекту "Сила Сибири-2" и увеличению поставок российских энергоресурсов в Китай. Однако никакого прорыва в этом направлении так и не произошло,

– отметил дипломат.

Так же не прозвучало и новых сигналов об изменении позиции Китая относительно войны России против Украины. Пекин и в дальнейшем избегает прямого определения российской агрессии, используя привычные дипломатические формулировки, которые каждая сторона трактует в собственных интересах.

По мнению Бессмертного, даже атмосфера переговоров свидетельствовала не об особой близости сторон, а скорее об осторожности и дистанции. И Москва, и Пекин строго придерживались согласованных формулировок, избегая любых резких или неоднозначных заявлений.

Интересно! На днях в западных медиа появилась информация, что Си Цзиньпин якобы сказал Дональду Трампу во время встречи, что Путин может пожалеть о полномасштабном вторжении в Украину. Китайский МИД опроверг такое заявление, а сам Трамп утверждает, что лидер КНР не говорил подобных слов.

В то же время Китай не собирается сворачивать выгодное для себя сотрудничество с Россией. Пекин и в дальнейшем будет поставлять товары и компоненты, без которых российская военная промышленность работала бы значительно слабее: электронику, оборудование, элементы для бронетехники и другие технологии.

Дипломат отметил, что Пекин не отказывается от поддержки Москвы, но и не позволяет ей чувствовать себя самостоятельным геополитическим игроком. Китай оставляет России достаточно ресурсов для продолжения войны, одновременно усиливая ее зависимость от китайских рынков, логистики и политических решений.

Главный вывод после визита Путина в Китай, по словам дипломата, заключается именно в этом: если раньше считалось, что Пекин не хочет поражения России, то теперь все очевиднее, что Китай не хочет и ее победы,

– добавил Безмертный.

Для Си Цзиньпина более выгодной остается ситуация, в которой Россия постепенно ослабевает, истощается и все сильнее зависит от Пекина. Именно такая модель позволяет Китаю сохранять контроль над ситуацией и получать стратегические преимущества без прямого втягивания в войну.

Как визит диктатора в Китай повлияет на переговоры?

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский сказал, что Китаю и России пока важно поддерживать определенные экономические связи. Также на повестке дня их разговора был вопрос российско-украинской войны.

В частности, в совместной декларации отдельно упоминается война в Украине и формулировка о необходимости устранения первопричин "украинского кризиса", которая полностью совпадает с российской позицией.

Можно предположить, что за кулисами стороны обсудили восстановление трехстороннего формата переговоров. Вероятно, с участием Соединенных Штатов Америки,

– отметил Желиховский.

Кстати, уже было анонсировано то, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вскоре может посетить Россию. Возможно, это связано с тем, что обсудили Путин и Си Цзиньпин непублично, за закрытыми дверями. Интересно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были посетить Украину после Пасхи, однако этого так и не произошло.

Обратите внимание! Президент США отреагировал на визит Путина в Китай. Дональд Трамп заявил, что хорошо общается с обоими лидерами и назвал эти контакты хорошими.

По мнению Желиховского, не исключаю, что к переговорам может присоединиться Китай и Европа. Сейчас в Европе происходят активные обсуждения на разном уровне относительно того, кто может представлять Европейский союз во время переговоров с Россией.

Что критически нужно России от Китая?

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что через экономические уступки Кремль пытается убедить Китай не менять свою позицию относительно войны против Украины.

Сейчас для российского диктатора крайне важно, чтобы Пекин продолжал воздерживаться от реального давления на Москву по прекращению войны. Особенно это стало актуально после недавнего визита Дональда Трампа в Китай, во время которого неоднократно отмечалось, что именно Пекин имеет достаточно влияния, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам.

Путин сейчас фактически пытается выиграть для себя время через экономические уступки. Речь идет о возможных новых скидках на нефть или даже передачу долей в крупных государственных компаниях,

– отметил эксперт.

В то же время Китай оказался в выгодной для себя позиции. Ведь сотрудничества с Пекином стремится не только Россия – Соединенные Штаты также заинтересованы в стабилизации торговых отношений с КНР и обсуждают с китайской стороной вопросы глобальной безопасности, в том числе и войну в Украине.

Какое соглашение Россия подписала с Китаем?

В результате визита в Пекин Путин подписал с Си Цзиньпином "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". В Кремле назвали этот документ "концептуальным и программным".

Также стороны подписали ряд других документов, например, заявление об "укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" между Россией и Китаем.

Путин с радостью заявил, что отношения между странами якобы "вышли на беспрецедентно высокий уровень".