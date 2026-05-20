Об этом информируют российские медиа, в частности BBC Russian. Стоит заметить, что это первый зарубежный визит Путина с начала 2026 года.

Как проходит встреча Путина с Си?

Во время встречи с Си Цзиньпином президент России использовал китайское выражение, отметив, что после короткой разлуки складывается впечатление, будто прошло значительно больше времени. "Не виделись день, а будто прошло три осени", – сказал он.

Со своей стороны лидер Китая отметил, что Пекин и Москва совместно формируют дальнейший курс двусторонних отношений, основываясь на принципах взаимного уважения и выгоды.

Путин захотел вспомнить и о совместных мероприятиях прошлого года по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне и заявил, что сотрудничество между государствами достигло самого высокого уровня за всю историю.

Российский президент также отметил, что за последние 25 лет товарооборот между странами вырос более чем в 30 раз. Отдельно он подчеркнул значение безвизового режима между государствами, заявив о важности дальнейшего развития такой практики.

Важно! Эксперт по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская считает, что визит Путина в Китай был запланирован заранее, однако его приезд сразу после переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином может иметь дополнительный политический подтекст. По ее словам, такая поспешность может свидетельствовать о попытке Москвы выяснить, о чем договорились Вашингтон и Пекин, и не оказалась ли Россия в перечне тем или условий этих договоренностей.

Как диктатора встречают в Пекине?

Российский борт приземлился вечером 19 мая, а в аэропорту Шоуду главу Кремля встречали почетный караул, военный оркестр и специально организованные группы людей с флагами Китая и России. На красной дорожке Путина поздравил министр иностранных дел Китая Ван И, который отвечает за координацию китайско-российских саммитов и вовлечен в дипломатические инициативы Пекина по урегулированию войны в Украине.

К мероприятию привлекли, в частности, и студентов. Китайцы скандировали приветственные возгласы и размахивали флагами в честь визита российского президента. Торжества продолжились на площади Тяньаньмэнь, оформленной символикой стран, где Путина ждали китайские военные и дети с флажками.

Справка. Площадь Тяньаньмэнь – это одна из крупнейших и самых известных общественных площадей в мире, расположена в центре Пекина. Ее название переводится как "Ворота Небесного Спокойствия".

Для передвижения во время визита российской делегации предоставили лимузин Aurus, доставленный из России. Подобную практику ранее применяли и во время приезда Дональда Трампа в Пекин, когда он пользовался бронированным Cadillac One вместе с сопровождением американских автомобилей, привезенных из США.

Чем закончилась встреча Трампа и Си?

Визит главы Белого дома в Китай проходил 13 – 15 мая. Во время переговоров стороны обсуждали ряд международных вопросов, в частности ситуацию в Украине и возможные форматы сотрудничества. Отдельное внимание уделили и ситуации вокруг Ирана и вопросу Тайваня.

По результатам встреч с Си Цзиньпином Дональд Трамп заявил о достижении ряда договоренностей в сфере торговли и согласования позиций по отдельным международным вызовам.

В частности, речь шла о недопущении появления ядерного оружия в Иране и необходимости стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Также Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты переживают период "невероятного подъема" в рамках его второго президентского срока, и в целом положительно оценил результаты поездки в Китай.

Кстати, издание Financial Times по итогам визита опубликовало материал, в котором утверждалось, что Си Цзиньпин во время разговора с Трампом сказал, что Путин пожалеет о своем решении вторгнуться в Украину. Стоит отметить, что эту информацию опровергли как в Китае, так и в США: глава Белого дома сказал, что такие слова из уст Си не звучали.