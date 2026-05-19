Свою версию глава Белого дома высказал в ответ на вопрос журналиста 19 мая, подробности передает Clash Report.

Какова версия Трампа относительно слов Си?

Журналист спросил, говорил ли председатель Китая Си Цзиньпин, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину. Дональд Трамп ответил, что нет – таких слов Си никогда не высказывал.

Стоит заметить, что ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь также опроверг публикацию Financial Times, заявив, что информация о якобы подобных высказываниях Си Цзиньпина во время переговоров является ложной и не соответствует действительности.

Отметим, что визит Дональда Трампа в Китай проходил 13 – 15 мая, и во время этих разговоров лидеры государств обсуждали Украину и инициативы Трампа относительно возможного сотрудничества США, Китая и России в контексте противодействия Международному уголовному суду.

Интересно! Политтехнолог Юрий Подорожний в комментарии для 24 Канала предположил, что публикация Financial Times может быть элементом информационного давления накануне визита Владимира Путина в Пекин, чтобы создать для него менее комфортный политический фон.

Чего ждать от визита Путина в Пекин?

Российский диктатор посетит Китай 19 – 20 мая. Заметим, что вечером 19 мая самолет Путина уже приземлился в Пекине. В Кремле сообщили, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином планируется обсуждение состояния российско-китайских отношений, а также перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства между двумя странами.

Кроме того, стороны должны рассмотреть ряд международных и региональных вопросов, среди которых возможна дискуссия по поводу войны России против Украины и ситуации на Ближнем Востоке. По итогам встречи ожидается подписание совместного заявления, а также ряд межправительственных и межведомственных соглашений.

В то же время, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс считает, что США пытаются ограничить взаимодействие между Пекином и Москвой, поэтому российскому руководителю важно понять результаты возможных договоренностей между Китаем и США и выяснить, не произошло ли смещение приоритетов Пекина в пользу Вашингтона за счет отношений с Москвой.

Следует отметить, что буквально недавно информационное агентство Reuters опубликовало материал о тайной подготовке около 200 российских военных на территории Китая. Также отмечается, что, несмотря на декларируемый Пекином нейтральный статус в войне против Украины, Китай и Россия продолжали проводить совместные военные учения.