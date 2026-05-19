Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил в разговоре с 24 Каналом, что Китай никогда не держится одной стороны. Его интересуют только собственные национальные интересы и он намерен расширять собственное геополитическое влияние.

Какую роль в отношениях Китая и России играют США?

Желиховский отметил, что Россию в Китае воспринимают как ресурсную базу, как партнера, которого можно использовать при любой возможности. В Москве это также понимают, но россияне сейчас связаны партнерством с Пекином.

Поэтому Россия хотела бы найти альтернативу. Она видит ее в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Именно с этим связано возрождение отношений и разного рода связей между странами. В то же время это не означает, как считает он, что Москва готова перейти на сторону США.

"Однако по крайней мере Россия хочет использовать эту возможность, чтобы усилить свои технологические, инвестиционные и другие способности и стать независимой от Пекина", – отметил эксперт-международник.

Обратите внимание! Политолог Вадим Денисенко отметил, что глава Кремля не мог посетить Китай раньше, чем Дональд Трамп (он находился в Пекине 13 – 15 мая – 24 Канал). Си Цзиньпину сначала надо было встретиться с президентом супергосударства США и с ним обсудить ключевые вопросы. А с Путиным, как с главой регионального государства, китайский лидер будет говорить о другом. В то же время Китаю важно присутствие за столом переговоров по окончанию войны в Украине. Пекину нужно приобщиться к формированию отношений в треугольнике Китай – США – ЕС и четырехугольнике Китай – США – Евросоюз – Россия. Также КНР занимается выстраиванием прочных контактов со странами Черноморского и Каспийского бассейнов.

Если хотя бы ситуативного сближения с США не будет, тогда Россию все больше будет поглощать Китай. Путин, по словам кандидата политических наук, осознает, что Пекин может предоставить ему все, что необходимо, по крайней мере на этом этапе. Однако это будет иметь свою цену.

Кремль готов не допустить, насколько он может, чтобы Китай сблизился с Соединенными Штатами и Западом в целом. Ведь Путин понимает, что Западу есть что предложить, а России – нет. Она может только экспортировать войну, энергетические ресурсы, а также деньги за их продажу,

– подчеркнул Станислав Желиховский.

В то же время Россия, по его мнению, не меняется – она становится еще более агрессивной. Обстрел Украины 14 мая, состоявшийся после перемирия, которого Москва сама хотела, подтверждение тому. И в частности Китай использует это.

В будущем Россия будет настолько зависимой от таких стран, как КНР, что такие визиты российских правителей будут, как отметил эксперт-международник, регулярными. И Путин, и будущие руководители России будут ездить на поклон в Пекин, выпрашивать хоть что-то, потому что они продолжат вести агрессивные войны. И не только с Украиной, но и с другими государствами.

Как Китай влияет на решения россиян?

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов обратил внимание на то, что накануне визита Трампа в Китай россияне сообщили, что не будут участвовать в трехсторонних мирных переговорах. Намерение Кремля заключалось в том, чтобы ухудшить позицию США в переговорах с Китаем. Однако Трамп имеет чем надавить на Пекин – 500% тарифами для покупателей российской нефти, которым является КНР. Также европейские санкции предусматривают ограничения для китайских компаний.

Но для Си Цзиньпина важно, чтобы Соединенные Штаты и европейские страны не объединились против него. Поэтому Путин заговорил о представителе Европы, который должен присоединиться к мирным переговорам, хотя ранее Кремль выступал против участия европейцев в них. Но по требованию Пекина Москва изменила свою позицию, ведь Путин не мог отказать Си Цзиньпину.

Что известно о визите Путина в Китай?

Глава Кремля посетит КНР 19 – 20 мая. В Кремле отметили, что Путин и Си Цзиньпин должны поднять вопрос состояния двусторонних отношений между Россией и Китаем, а также обозначить перспективы углубления стратегического партнерства в будущем.

Кроме того, руководители КНР и России рассмотрят важные международные и региональные вопросы. В частности, они могут обсудить российско-украинскую войну и конфликт на Ближнем Востоке. Путин и Си должны подписать совместное заявление и ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Путину важно пообщаться с Си Цзиньпином именно после визита Трампа, ведь Соединенные Штаты стремятся ограничить контакты Пекина и Москвы и их сотрудничество. Поэтому главе Кремля нужно понять, о чем договорились Си и Трамп, и не пожертвовал ли Пекин отношениями с Москвой ради сделки с Вашингтоном.