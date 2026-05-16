Об этом сообщает пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на Кремль и другие российские СМИ.

Чем особенный визит диктатора?

В Кремле сообщили, что во время переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят состояние двусторонних отношений между странами и перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства.

Также стороны, согласно обнародованной информации, будут обсуждать ключевые международные и региональные вопросы, поэтому, вероятно, подобный разговор будет касаться и войны против Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

По данным российских СМИ, этот визит будет приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Они примут участие в церемонии открытия "лет образования" стран.

Справочно. "Годы образования России и Китая" это совместная двусторонняя программа гуманитарного сотрудничества, которое Москва и Пекин проведут в 2026 – 2027 годах. Она направлена на усиление сотрудничества между учебными заведениями обеих стран и расширение академических обменов.

Кроме вышеупомянутого, российские медиа сообщают, что по результатам переговоров, обе стороны планируют подписать совместное заявление на высшем уровне, а также ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Дополнительной информации относительно содержания соответствующих документов или договоренностей, которые они будут предусматривать, по состоянию на сейчас не обнародуют. Вероятно, подробные подробности в Кремле предоставят после переговоров сторон.

Кроме вышеупомянутого, программой визита такого также предусмотрена встреча россиян с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, во время которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, несколько дней назад представитель Кремля Дмитрий Песков уже анонсировал подобный визит. Он уверял, что соответствующие контакты запланированы уже в ближайшее время, поскольку подготовка к саммиту якобы уже завершена.

Почему Путин едет в Китай?

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в комментарии 24 Канала предполагал, что Владимир Путин планирует визит в Китай, чтобы вопрос Украины не решали за его спиной.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что диктатор обеспокоен возможными результатами встречи китайского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.

Что этому предшествовало?

Напомним, 13 мая Дональд Трамп 13 мая Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин. Это первый визит американского президента в Китай с 2017 года. Вместе с ним также прибыли известные и влиятельные бизнесмены Илон Маск и Тим Кук.

Оба лидера обсудили вопросы торговли, войну против Ирана и ситуацию вокруг Тайваня. Также Дональд Трамп заявил, что во время разговора поднимал вопрос Украины, выразив желание урегулировать конфликт.

Политолог Максим Несвитайлов в комментарии 24 Канала предположил, что нет никакой результативности подобного визита, поскольку у Дональда Трампа просто "нет карт, которыми он может играть за столом" с Си Цзиньпином.