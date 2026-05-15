Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус озвучил 24 Каналу мнение, что это попытка Путина определить, были ли достигнуты какие-то договоренности во время встречи Трампа и Си Цзиньпина относительно сотрудничества России и Китая. Ведь российская экономика зависима от Пекина.

Почему для Путина важно посетить Пекин?

Иван Ус отметил, что для США одним из вариантов завершения войны России против Украины является минимизация контактов Москвы и Пекина. Говорится о договоренностях с Си Цзиньпином, когда Кремль уверен в сотрудничестве с КНР.

Путин летит в Китай, чтобы понять, не решил ли Пекин в своих договоренностях с США относительно конфигурации мира пожертвовать Россией. Это волнует кремлевского диктатора. Поэтому это связано с визитом Трампа в КНР, чтобы определить остается ли Китай с Москвой, или начинает строить свою архитектуру, где роль России будет значительно уменьшена,

– предположил эксперт.

Возможно, есть и другие вопросы, потому что сотрудничество с Китаем очень важно для Кремля. В частности, сейчас все чаще стали говорить о территориях, которые более 100 лет назад отошли к России, китайцы об этом не забывают.

Интересно, что исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов предположил, почему Путин посетит Китай вслед за Трампом. По его мнению, визит Путина накануне встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина означал бы сверку позиций между КНР и Россией. Однако в этом случае так называемому главе Кремля будут доносить, о чем говорили Трамп и Си. Но Путин все-таки боится, что вопрос войны в Украине будут решать за его спиной, поэтому он планирует визит в Пекин.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: что известно?

13 – 15 мая Дональд Трамп совершил визит в Китай впервые с 2017 года. Президента США встречали торжественной музыкой и красной дорожкой перед Большим залом народных собраний в Пекине. Его встречали высокопоставленные чиновники Штатов и Китая.

Лидеры США и Китая уже провели встречу. Трамп и Си Цзиньпин обсудили ход войны на Ближнем Востоке, торговлю и продажу американского оружия Тайваню.

В то же время 14 мая в России анонсировали визит Путина в Китай. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это произойдет "в ближайшее время". По его словам, подготовку к саммиту между российским и китайским президентами якобы уже завершили.