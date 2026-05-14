Это первый визит американского главы в Китай почти за 10 лет. Об этом пишет The New York Times.

Смотрите также Впервые с 2017 года: Трамп прибыл в Пекин

Как встречали Трампа в Китае?

Трампа встречали торжественной музыкой и красной дорожкой перед Большим залом народных собраний в Пекине – политической достопримечательностью в самом сердце китайской столицы.

Церемония встречи была просчитана до секунд.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

"Китайцы очень, очень тщательные. Они хотят все спланировать очень точно", – заметил Уильям Кляйн, американский дипломат в отставке, который помогал организовать визит Трампа в 2017 году, а сейчас является старшим партнером консалтинговой компании по стратегическим коммуникациям FGS Globa.

Переговоры с таким непредсказуемым президентом, как Трамп, создали огромный вызов китайцам. Особенно после того, как во время недавней встречи президента США со своим японским коллегой, он пошутил о нападении Японии на Перл-Харбор во время Второй мировой войны.

Интересно, что во время предыдущего визита Трампа в 2017 году ему устроили чрезвычайно редкую частную экскурсию крупнейшим в мире дворцовым комплексом Запретный город и культурными мероприятиями, включая спектакль пекинской оперы.



Также Трамп стал первым иностранным лидером, который поужинал в Запретном городе с момента основания современного Китая.



На этот раз Пекин сделал дружественные дипломатические жесты в преддверии визита Трампа. Так, конце апреля он объявил, что отправит пару милых гигантских панд в зоопарк Атланты. Имена панд – Пинг Пинг и Фу Шуан, которые означают на китайском языке мир и двойное богатство.



Китай также одобрил показ двух голливудских фильмов – "Дьявол носит Prada 2" и "Майкл", биографического фильма об американской суперзвезде Майкле Джексоне, в кинотеатрах во время своей Золотой недели в мае. Обычно приоритетными являются только фильмы китайского производства.

Присутствие Трампа здесь и возможность двум лидерам встретиться лицом к лицу – это уже значительный результат и успех,

– сказал китайский источник, который цитирует CNN.

Что будет означать встреча Трампа и Си?

Эта встреча Трампа и Си может определить, продолжится ли разрядка, сложившаяся между государствами, и на какие уступки, если таковые будут, готова пойти каждая из сторон.

Лидеры высоко оценили важность отношений между США и Китаем. Си призвал две страны сотрудничать, чтобы противостоять все более "сложному и турбулентному миру".

Мы должны быть партнерами, а не противниками. Я всегда считал, что общие интересы между Китаем и Соединенными Штатами перевешивают их разногласия,

– сказал китайский президент.

Он отметил, что за их встречей следит весь мир.

Трамп отметил свои личные отношения с Си.

"Я звонил вам, и вы звонили мне, когда у нас возникала проблема, люди не знают, когда у нас возникала проблема. Мы очень быстро это решили, и у нас будет фантастическое будущее вместе", – сказал американский президент.

Он добавил, что Си является замечательным лидером, и для него честь быть другом.

Вы – великий лидер. Я говорю это всем, что вы – великий лидер. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я говорю это все равно, потому что это правда. Я говорю только правду... Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо прежде,

– отметил Трамп.

Напомним, что последний раз президенты встречались в октябре 2025 года в Южной Корее. Тогда они договорились приостановить тяжелую торговую войну, в которой Пекин угрожал ввести новые масштабные ограничения на экспорт редкоземельных элементов в ответ на трехзначные тарифы США на китайские товары.



После встречи Си решил отложить эти меры на год. Сейчас остается актуальным вопрос, согласится ли Китай на продолжение.

Визит Трамп закончится в пятницу, 15 мая. Его поездка в Пекин.

Чего будет просить Трамп?

Вместе с Трампом к встречам присоединились несколько американских топ-менеджеров, в частности Дженсен Хуанг тайваньского происхождения из гиганта чипов Nvidia, а также директор корпорации Apple Тим Кук и основатель SpaceX Илон Маск.

Американские бизнес-лидеры настаивают на мероприятиях, которые бы еще больше открыли китайский рынок, хотя аналитики говорят, что крупная сделка маловероятна. Они считают, что Пекин может дать некоторые ограниченные обещания по закупке самолетов Boeing и американских сельскохозяйственных товаров, таких как соевые бобы и говядина.

Ожидается, что Трамп также будет просить Си помочь убедить Тегеран прекратить войну. Иран является ближайшим партнером Китая на Ближнем Востоке.

Какие планы у Си?

У Си будут другие приоритеты. Аналитики говорят, что он может настаивать на ослаблении экспортного контроля США в отношении передовых технологий, а также на обещаниях Трампа не повышать тарифы на китайские товары.

Но приоритетом китайского лидера является Тайвань. Это вопрос, который, вероятнее всего, может спровоцировать войну со Штатами.

Китайский президент может попытаться убедить Трампа порвать с давней политикой США, заявив, что он выступает против независимости Тайваня. Китай считает этот остров своей территорией.

Связанным с этим приоритетом Китая также является убедить Штаты сократить продажу оружия Тайваню.

Что еще говорят аналитики о визите Трампа в Китай?

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что ранее Трамп перенес визит в Китай, который ожидали на март – апрель, из-за начала военной операции против Ирана. Она должна была улучшить позиции США перед встречей в КНР. Но результаты довольно посредственные.

Политтехнолог Юрий Подорожний озвучил 24 Каналу мнение, что встреча в Пекине не принесет никаких результатов. Наоборот в США все приближается к тому, что будет запускаться очередная процедура импичмента Дональда Трампа.

Стоит отметить, что после окончания визита Трампа в Пекин приедет российский диктатор. Тот, вероятно, будет просить, как и раньше, о поддержке России, отметил в эфире 24 Канала глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Сейчас Россия находится в сложном военном и экономическом состояниях, поэтому ищет помощи отовсюду.