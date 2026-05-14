Це перший візит американського глави до Китаю майже за 10 років. Про це пише The New York Times.

Як зустрічали Трампа у Китаї?

Трампа зустрічали урочистою музикою та червоною доріжкою перед Великою залою народних зібрань у Пекіні – політичною пам'яткою в самому серці китайської столиці.

Церемонія зустрічі була прорахована до секунд.

"Китайці дуже, дуже ретельні. Вони хочуть все спланувати дуже точно", – зауважив Вільям Кляйн, американський дипломат у відставці, який допомагав організувати візит Трампа у 2017 році, а зараз є старшим партнером консалтингової компанії зі стратегічних комунікацій FGS Globa.

Переговори з таким непередбачуваним президентом, як Трамп, створили величезний виклик китайцям. Особливо після того, як під час нещодавньої зустрічі президента США зі своїм японським колегою, він пожартував про напад Японії на Перл-Харбор під час Другої світової війни.

Цікаво, що під час попереднього візиту Трампа у 2017 році йому влаштували надзвичайно рідкісну приватну екскурсію найбільшим у світі палацовим комплексом Заборонене місто та культурними заходами, включаючи виставу пекінської опери.



Також Трамп став першим іноземним лідером, який повечеряв у Забороненому місті з моменту заснування сучасного Китаю.



Цього разу Пекін зробив дружні дипломатичні жести напередодні візиту Трампа. Так, наприкінці квітня він оголосив, що відправить пару милих гігантських панд до зоопарку Атланти. Імена панд – Пінг Пінг та Фу Шуан, які означають китайською мовою мир та подвійне багатство.



Китай також схвалив показ двох голлівудських фільмів – "Диявол носить Prada 2" та "Майкл", біографічного фільму про американську суперзірку Майкла Джексона, у кінотеатрах під час свого Золотого тижня у травні. Зазвичай пріоритетними є лише фільми китайського виробництва.

Присутність Трампа тут і можливість двом лідерам зустрітися віч-на-віч – це вже значний результат і успіх,

– сказало китайське джерело, яке цитує CNN.

Що означатиме зустріч Трампа та Сі?

Ця зустріч Трампа та Сі може визначити, чи продовжиться розрядка, що склалася між державами, і на які поступки, якщо такі будуть, готова піти кожна зі сторін.

Лідери високо оцінили важливість відносин між США та Китаєм. Сі закликав дві країни співпрацювати, щоб протистояти дедалі "складнішому та турбулентнішому світу".

Ми повинні бути партнерами, а не супротивниками. Я завжди вважав, що спільні інтереси між Китаєм та Сполученими Штатами переважають їхні розбіжності,

– сказав китайський президент.

Він зазначив, що за їх зустріччю стежить весь світ.

Трамп наголосив на своїх особистих стосунках із Сі.

"Я телефонував вам, і ви телефонували мені, коли у нас виникала проблема, люди не знають, коли у нас виникала проблема. Ми дуже швидко це вирішили, і у нас буде фантастичне майбутнє разом", – сказав американський президент.

Він додав, що Сі є чудовим лідером, і для нього честь бути другом.

Ви – великий лідер. Я кажу це всім, що ви – великий лідер. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але я кажу це все одно, бо це правда. Я кажу тільки правду… Для мене честь бути з вами. Для мене честь бути вашим другом, і відносини між Китаєм та США стануть кращими, ніж будь-коли раніше,

– зазначив Трамп.

Нагадаємо, що востаннє президенти зустрічалися у жовтні 2025 у Південній Кореї. Тоді вони домовилися призупинити важку торговельну війну, в якій Пекін погрожував запровадити нові масштабні обмеження на експорт рідкісноземельних елементів у відповідь на тризначні тарифи США на китайські товари.



Після зустрічі Сі вирішив відкласти ці заходи на рік. Наразі залишається актуальним питання, чи погодиться Китай на продовження.

Візит Трамп закінчиться у п'ятницю, 15 травня. Його поїздка до Пекіна.

Чого проситиме Трамп?

Разом із Трампом до зустрічей долучилися кілька американських топменеджерів, зокрема Дженсен Хуанг тайванського походження з гіганта чіпів Nvidia, а також директор корпорації Apple Тім Кук і засновник SpaceX Ілон Маск.

Американські бізнес-лідери наполягають на заходах, які б ще більше відкрили китайський ринок, хоча аналітики кажуть, що велика угода малоймовірна. Вони вважають, що Пекін може дати деякі обмежені обіцянки щодо закупівлі літаків Boeing та американських сільськогосподарських товарів, таких як соєві боби та яловичина.

Очікується, що Трамп також проситиме Сі допомогти переконати Тегеран припинити війну. Іран є найближчим партнером Китаю на Близькому Сході.

Які плани у Сі?

У Сі будуть інші пріоритети. Аналітики кажуть, що він може наполягати на послабленні експортного контролю США щодо передових технологій, а також на обіцянках Трампа не підвищувати тарифи на китайські товари.

Але пріоритетом китайського лідера є Тайвань. Це питання, яке, найімовірніше, може спровокувати війну зі Штатами.

Китайський президент може спробувати переконати Трампа порвати з давньою політикою США, заявивши, що він виступає проти незалежності Тайваню. Китай вважає цей острів своєю територією.

Пов'язаним з цим пріоритетом Китаю також є переконати Штати скоротити продаж зброї Тайваню.

Що ще кажуть аналітики про візит Трампа до Китаю?

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що раніше Трамп переніс візит до Китаю, який очікували на березень – квітень, через початок військової операції проти Ірану. Вона мала покращити позиції США перед зустріччю в КНР. Але результати досить посередні.

Політтехнолог Юрій Подорожній озвучив 24 Каналу думку, що зустріч у Пекіні не принесе жодних результатів. Навпаки у США все наближається до того, що буде запускатися чергова процедура імпічменту Дональда Трампа.

Варто зазначити, що після закінчення візиту Трампа в Пекін приїде російський диктатор. Той, ймовірно, проситиме, як і раніше, про підтримку Росії, зазначив в етері 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Зараз Росія перебуває у складному військовому та економічному станах, тому шукає допомоги звідусіль.