Про це в етері 24 Каналу зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, підкресливши, що сьогодні Росія перебуває у складному військовому та економічному станах, тож шукає допомоги звідусіль.

Які теми стануть ключовими в розмові Трампа і Сі?

Голова аналітично-адвокаційної організації висловив думку, що у розмові між Трампом і Сі тема України очевидно не буде в пріоритеті, на перший план вийдуть питання щодо торгівельних відносин між США і Китаєм. Також важливим стане обговорення довкола Тайваню.

"Китай хотів би, щоб у випадку добровільного приєднання до нього Тайваню, якщо виникнуть певні сутички, аби США не брали на себе зобов'язання захищати зі зброєю незалежність острова. Це ключове питання, тайванська влада зараз зреагувала, суттєво скоротила закупівлі зброї від США, хоча раніше передбачались багатомільярдні контракти", – розповів Рибачук.

Він додав, що Китаю невигідно мати військову інтервенцію, він намагатиметься іншими способами досягти тіснішої інтеграції з Тайванем. Рибачук зауважив, що китайські політики до застосування сили ставляться більш зважено, ніж Трамп.

Зустріч Трампа і Сі: чи варто Україні на щось сподіватися?

Тема війни в Україні, на погляд голови аналітично-адвокаційної організації, буде фігурувати в діалозі Трампа і Сі, але Україна зробила висновки, що чинний американський президент не її друг чи адвокат. В нього інші інтереси.

Йому важливіше шукати рідкісноземельні метали в Китаї, ніж відстоювати принцип суверенітету і поваги до іншої країни. Та й він має особисті симпатії щодо Путіна, які не може стримувати. Тому я б в цьому напрямку особливих зрушень не чекав. Значно більший вплив на позицію Китаю щодо України має ЄС,

– вважає Рибачук.

Це пояснюється тим, що для Сі Цзіньпіна саме європейський ринок є привабливішим. Політики ЄС напряму пов'язують можливість розширення торгівлі з Китаєм в обмін на припинення китайської сторони допомагати Росії.

Рибачук підкреслив, що для України важливо, що на мить зустрічі Трампа і Сі позиція росіян значно послабшала, вони не мають військових успіхів на фронті, а от Київ нині у кращому положенні, ніж був рік тому.

Залежність України від США скоротилась, союз з ЄС міцнішає

Україна, зі слів Рибачука, стала менш залежною від підтримки США, натомість зросла допомога з боку Євросоюзу, зокрема фінансова. Нарешті розблокований кредит від європейців на 90 мільярдів євро. Наша держава вже не надто зосереджена не тому, що в голові у Трампа, а самостійно шукає альтернативні варіанти продовження переговорного процесу, намагаючись залучити країни Європи.

По суті в контексті теми України Трамп з вигодою для Сполучених Штатів продає американську зброю для ЗСУ, отримуючи від Європи гроші.

Ще рік тому нам здавалося, що це буде катастрофа, якщо США перестануть нам надавати допомогу, але виявилося, що це не критично, а союз з європейцями зростає. Українська армія демонструє надзвичайну військову майстерність: замість "гарматного м'яса" на фронті панують роботи, дрони,

– звернув увагу Рибачук.

До відома! В Міноборони України повідомили, що СОУ продовжують нарощувати використання наземних роботизовних комплексів на фронті. За перші три місяці 2026 року НРК виконали майже 24 500 завдань: логістичних і бойових. Один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев розповів, що є випадки, коли роботи навіть беруть у полон російських бійців. Він також анонсував, що в перспективі на фронті мають з'явитися штурмові НРК. Ініціатива покликана зберегти життя українських бійців, певні функції будуть покладатися на роботизовані комплекси.

Підсумовуючи, голова аналітично-адвокаційної організації озвучив, що в таких умовах Дональд Трамп не може презентувати себе щодо Китаю чи Росії як лідер, який все здатний вирішувати. Він не диктує сьогодні свої правила, бо не має на руках козирів.

Трамп вирушив до Китаю без карт в руках

Нагадаємо, що раніше політолог і президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний вказав на те, що американський лідер непослідовний і Китай уважно стежив за його діями. Трамп не досяг бажаних успіхів в Ірані й загострив відносини зі своїми партнерами.

Зустріч з Сі планувалась у квітні, але була відтермінована на травень, ймовірно через події на Близькому Сході. Зі слів Лісного, лідер США планував розмовляти з Сі Цзіньпіном з позиції сили (сподіваючись на здобуття результатів після операції у Венесуелі та Ірані), як він це полюбляє, але сьогодні такої можливості в нього нема.

Чому Путін поспішає теж відвідати Китай?

На думку експерта-міжнародника і політолога Максима Несвітайлова, очільник Кремля зібрався у Пекін, коли настала сприятлива мить, адже президент США розсварився з Європою і власноруч веде себе до ізоляції. На тлі цього Путін хоче продемонструвати, що його союз з Китаєм зберігається свою силу й єдність надалі, а от США з Європою цього явно зараз не демонструють.

Політолог прогнозує, що очільник Кремля розмовлятиме з Сі Цзіньпінем на тему енергетики. Росія просуватиме тему необхідності запуску газопроводу "Сила Сибіру – 2".