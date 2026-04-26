Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу пояснив, що Москва і Пекін цією зустріччю намагалися показати збереження тісного союзу. За його словами, цей сигнал був адресований і Вашингтону, і союзникам США, і всім, хто стежить за новими розкладами довкола Ірану та ширшої геополітики.

Чому зустріч Росії та Китаю відбулася саме зараз?

Зустріч російського і китайського міністрів оборони збіглася з моментом, коли США відправили до Пакистану Кушнера і Віткоффа для переговорів щодо Ірану. Тому цей контакт Москва і Пекін використали не як звичайну двосторонню подію, а як публічний жест у ширшій геополітичній грі.

"Дуже вчасно", звісно, в лапках, ця зустріч підійшла під той момент, коли американці надсилають свою делегацію до Пакистану, аби провести переговори стосовно Ірану,

– сказав Краєв.

Ішлося не лише про демонстрацію контакту між Москвою і Пекіном. Обом було важливо показати, що вони й далі тримають зв'язок і не відходять від спільної лінії, а також дати сигнал, що їхній інтерес до іранського напрямку нікуди не зник.

Вони мають показати і Сполученим Штатам, і союзникам США, що їх співпраця досі тут, їх підтримка досі тут,

– наголосив експерт.

Напряму підкреслювати близькість із Тегераном їм зараз невигідно, бо це виглядало б занадто відверто. Натомість через таку зустріч вони показали і Вашингтону, і його партнерам, що ця зв'язка далі працює.

Що Москва хотіла довести цією зустріччю?

Для Росії це була нагода показати, що Китай не дистанціюється від неї навіть у момент, коли США намагаються впливати на переговори довкола Ірану і ширші безпекові процеси. Для Пекіна такий формат теж зручний, бо він дозволяє продемонструвати підтримку Москви без прямого публічного зближення з іранським режимом.

Росіяни показали, що Китай досі з ними на одній нозі і що їхня мілітарна співпраця, а звідти відповідно і політична, і економічна, вона досі наявна,

– сказав Краєв.

Цим Москва також намагалася відповісти на заяви Дональда Трампа і показати, що попри дії США та Європи її союз із Пекіном не розсипається. Росії було важливо, щоб цю подію сприйняли як підтвердження: вона і далі може розраховувати на Китай не лише у військових питаннях.

Вісь зла хоче показати, що що б не робив Трамп, що б не намагалися зробити європейці, вони нібито досі в силі, вони досі в контакті і в них все досі достатньо добре,

– наголосив експерт.

Росія використала сам момент зустрічі як вигідний політичний сигнал. Пекін, своєю чергою, показав, що не поспішає послаблювати цей контакт, навіть коли Вашингтон намагається переграти ситуацію на іншому напрямку.

До слова! Путін готує новий візит до Китаю на тлі спроб показати, що зв'язок Москви й Пекіна залишається міцним. Експерти припускають, що для Кремля ця поїздка важлива не лише через енергетику і просування "Сили Сибіру 2", а й як політична демонстрація: Росія хоче показати, що не перебуває в ізоляції, поки США і Європа не виглядають єдиними.

Що відомо про Китай, Росію і нову дипломатичну гру довкола США

Пекін уважно стежить за станом Росії і не хоче втратити над нею вплив. На тлі візиту китайського міністра оборони до Москви в Україні звертають увагу, що Китай уже бачить ослаблення російських позицій і технологічне відставання Росії у війні. Саме тому Пекін намагається втримати Москву в орбіті своєї залежності.

США скасували поїздку делегації до Пакистану для переговорів з Іраном. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не бачить сенсу в такому візиті, бо вважає себе сильнішою стороною і чекає ініціативи від Тегерана.

Трамп збирається на переговори із Сі Цзіньпіном без очевидних зовнішньополітичних "козирів". Політологи зазначають, що Китай бачить не силу, а непослідовність американського президента, який не досяг бажаного результату в Ірані та посварився з частиною союзників. Через це переговори з Пекіном для Вашингтона можуть виявитися значно складнішими, ніж планувалося раніше.