Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що через все, що натворив Трамп, переговори з позиції сили провести не вдасться.

Як у Китаї оцінюють політику Трампа?

Дональд Трамп написав про зустріч із Сі Цзіньпіном, яка, ймовірно, відбудеться у травні, хоча раніше планувалася на квітень.

Він розраховував поїхати до Китаю з перемовами – Венесуелою, Іраном – і говорити з позиції сили, але нічого з цього не спрацювало. Він може розповідати про внутрішні успіхи та виграні війни, але китайці бачать лише лідера, який за короткий час посварився з усіма партнерами та не здобув жодного нового,

– сказав Лісний.

На думку експерта, загравання з диктаторами – обійми з Путіним, привітання Лукашенка – це не дипломатична сила, а демонстрація слабкості. А суперечливі заяви Трампа лише підсилюють враження, що він нічого не контролює.

"Китай давно не воював, але вивчив усі потрібні уроки – і терпляче спостерігає. Трамп цих уроків не засвоїв: продовжує перемагати у війнах, які ніхто навколо не бачить", – наголосив політолог.

Зверніть увагу! Політолог-міжнародник Максим Несвітайлов зазначив, що Путін також готується до візиту в Китай, який у Кремлі анонсували на першу половину 2026 року. На тлі цього Росія та Китай знову наголошують на близькості своїх відносин. За словами експерта, ключовою темою переговорів традиційно буде енергетика, зокрема прагнення Москви просувати проєкт "Сили Сибіру 2".

