Що відбувається з економікою Китаю?

Експорт, високотехнологічне виробництво та фіскальні стимули компенсували все ще слабку внутрішню економіку, про що пише FT.

Показник зростання перевищив:

очікування аналітиків, опитаних Bloomberg (4,8%); а також результат попереднього кварталу (4,5%).

Він також перебував на верхній межі урядового цільового діапазону на цей рік – 4,5 – 5%,

– йдеться у матеріалі.

Зростання частково було зумовлене кращими (ніж очікувалося) показниками промислового виробництва, яке у березні зросло на 5,7% у річному вимірі проти прогнозу аналітиків у 5,3%.

Зростання роздрібних продажів, яке вважається одним з індикаторів споживчих настроїв, виявилося слабшим за очікування – 7% порівняно з прогнозом у 2,4% у березні.

Національна економіка продемонструвала гарний старт,

– заявило Національне бюро статистики у своєму коментарі до цих даних.

Згідно з заявою, зростання промислового виробництва прискорилося зокрема завдяки швидкому розвитку секторів машинобудування та високих технологій. У відомстві зазначили, що виробництво обладнання в першому кварталі зросло на 8,9% у річному вимірі, тоді як високотехнологічне виробництво – на 12,5%.

Зокрема, виробництво обладнання для 3D-друку, літій-іонних батарей та промислових роботів зросло на 54%, 40,8% і 33,2% відповідно.

Очікується, що економіка Китаю зазнає негативного впливу війни з Іраном і зростання цін на енергоносії, що може послабити тривалий дефляційний тиск. Водночас це вдарить по маржинальних показниках надзвичайно конкурентного промислового сектору.

Зокрема у Bloomberg писали, що у березні ціни на фабриках Китаю зросли на 0,5% у річному вимірі. Найбільше збільшилися ціни виробників в енергоємних галузях.

Очікується, що у середині травня президент Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні для переговорів.

