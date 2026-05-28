За що оштрафували Temu?

Розслідування проводилося у форматі "таємного покупця" і неодноразово фіксувало товари, які не відповідають базовим вимогам безпеки, повідомила Європейська комісія.

За даними Єврокомісії, значна частина дитячих іграшок на платформі містила підвищений рівень хімічних речовин. Частина товарів також була визнана небезпечною через дрібні знімні елементи, які можуть становити ризик для дітей. Окремо регулятор звернув увагу на зарядні пристрої, які не проходили тести безпеки могли становити загрозу.

Згідно з Угодою про цифрові послуги (DSA), великі онлайн-платформи зобов'язані ретельно оцінювати системні ризики, пов'язані з їхніми послугами, та вживати відповідних заходів щодо їх пом'якшення. Розмір штрафу, накладеного сьогодні, було розраховано з урахуванням характеру порушення, його тяжкості з точки зору постраждалих користувачів ЄС та його тривалості,

– повідомили в Єврокомісії.

До слова, такі штрафи за порушення можуть сягати до 6% від глобального річного обороту компанії.

Що далі?

Temu має час до 28 серпня 2026 року, щоб подати Комісії план дій, як того вимагає стаття 75 Угоди про цифрові послуги (DSA). У плані мають бути викладені заходи для усунення порушень. Європейська рада з цифрових послуг матиме один місяць з моменту отримання плану, щоб винести свою думку.

Після цього Комісія матиме ще місяць, щоб прийняти остаточне рішення та встановити розумний термін для його реалізації. Невиконання рішення може призвести до періодичних штрафних виплат.

Чим небезпечний додаток Temu?

Китайський маркетплейс Temu опинився в центрі серйозних застережень з боку міжнародних аналітиків, пише Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies).

Йдеться не лише про базову інформацію, а й про потенційно чутливі дані, що викликає питання щодо конфіденційності та безпеки. Експерти звертають увагу на кілька ризиків:

доступ до великого обсягу персональних даних

можливий зв'язок із державними структурами Китаю

непрозора політика обробки інформації

Зокрема компанія може підпадати під дію китайського законодавства, яке зобов'язує бізнес співпрацювати з державними органами. Крім того, через корпоративні зв'язки Temu може бути пов'язана із структурами, які працюють з даними та інформаційною політикою Китаю.

Компанія Grizzly Research взагалі назвала Temu "найнебезпечнішим додатком у широкому використанні". Аналітики припускають, що функціонал програми може виходити за межі стандартного e-commerce та включати елементи збору даних, які не є необхідними для покупок.

