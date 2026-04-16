Как госбюджет недополучает НДС из-за китайских маркетплейсов?

Иностранные платформы фактически работают в Украине без физического присутствия – они просто напрямую продают товары украинцам, отправляя посылки из-за границы. Об этом рассказал CEO Intertop Сергей Бадритдинов, пишет Forbes Ukraine.

Объемы таких покупок уже огромные: по оценкам рынка, украинцы ежегодно заказывают иностранных товаров примерно на 170 миллиардов гривен. И эта цифра стремительно растет – более чем на 50% каждый год.

В результате бюджет теряет около 34 миллиарда гривен НДС.

Как объясняет Бадритдинов, эти деньги фактически "идут" на развитие зарубежных платформ вместо того, чтобы работать внутри страны.

В то же время конкуренция в самой Украине тоже обостряется. В онлайн-сегменте главными игроками остаются Rozetka, Kasta и "Эпицентр", которые активно наращивают свою долю рынка.

В классическом ритейле ситуация еще сложнее. Например, такие бренды как Adidas и Puma одновременно являются и партнерами, и конкурентами, ведь имеют собственные магазины и продают напрямую.

Отдельная особенность рынка – маркетплейсы. Они одновременно выступают и как площадка для продаж, и как конкуренты для тех, кто на них торгует. Из-за этого грань между партнерством и конкуренцией в fashion-ритейле становится все более размытой.

Скандал с китайскими Shein и Temu в Европе