Почему Shein и Temu предлагают запретить?

Китайским ритейлерам Shein и Temu следует запретить продавать продукцию в Европе, как считает гендиректор Casino Guichard Perrachon SA Филипп Палацци, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Палацци заявил, что продукция, продаваемая двумя гигантами онлайн-торговли, не соответствует европейским нормам и может представлять опасность для потребителей. Он также отметил, что поток продукции, в частности текстиля и мебели, может означать закрытие малых предприятий в регионе.

Я считаю, что надо сначала принять законодательство, прежде чем позволить Shein и Temu проникнуть на рынок. Я вижу реальную опасность. Заблокируйте их на два года, пока Европа будет принимать законы,

– сказал Дворце.

Запрет могут ввести до 2028 года – к этому времени Европа решила законодательно ввести нормы для импорта в регион из Китая до 2028 года.

Как Shein и Temu распространились в Европе?