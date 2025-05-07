Льготы отменены

В частности речь идет об отмене налоговой льготы de minimis, которая позволяла беспошлинный ввоз товаров до 800 долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По данным Sensor Tower, в апреле бренды существенно нарастили рекламные бюджеты во Франции и Великобритании:

Shein - на 35% в Великобритании и 45% во Франции,

Temu - на 40% и 115% соответственно.

В то же время в США расходы на рекламу падают: в первой половине апреля Temu уменьшил присутствие в соцсетях на 31%.

Компании смещают фокус

Компании уже начали смещать фокус на Латинскую Америку. В Бразилии рекламные бюджеты Shein выросли на 140% за год, а Temu - в 800 раз. Аналитики расценивают это как новый этап глобальной конкуренции между двумя платформами.

Несмотря на рост количества установок приложений (+25% у Shein, +100% у Temu), темпы прироста ежедневных пользователей остаются умеренными. Это вызывает беспокойство экспертов относительно лояльности аудитории и будущей прибыльности платформ на американском рынке.

Профессор маркетинга Кимбер Мадераццо считает, что китайские компании уже не борются за новых покупателей в США – теперь главное удержать имеющихся и укрепить позиции в других регионах.