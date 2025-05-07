Пільги скасовано

Зокрема ідеться про скасування податкової пільги de minimis, яка дозволяла безмитне ввезення товарів до 800 доларів, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За даними Sensor Tower, у квітні бренди суттєво наростили рекламні бюджети у Франції та Великій Британії:

Shein — на 35% у Британії та 45% у Франції,

Temu — на 40% та 115% відповідно.

Водночас у США витрати на рекламу падають: у першій половині квітня Temu зменшив присутність у соцмережах на 31%.

Компанії зміщують фокус

Компанії вже почали зміщувати фокус на Латинську Америку. У Бразилії рекламні бюджети Shein зросли на 140% за рік, а Temu — у 800 разів. Аналітики розцінюють це як новий етап глобальної конкуренції між двома платформами.

Попри ріст кількості встановлень додатків (+25% у Shein, +100% у Temu), темпи приросту щоденних користувачів залишаються помірними. Це викликає занепокоєння експертів щодо лояльності аудиторії й майбутнього прибутковості платформ на американському ринку.

Професорка маркетингу Кімбер Мадераццо вважає, що китайські компанії вже не борються за нових покупців у США – тепер головне утримати наявних і зміцнити позиції в інших регіонах.